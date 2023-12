« Le Capitaine Traoré peut compter sur les Dozos pour former un Bataillon d’intervention rapide (BIR) » (Frédéric Sanou)

publicite

Plus de quatre confréries de Dozos ont pris l’engagement d’accompagner le Capitaine Ibrahim Traoré dans la lutte contre le terrorisme. Cette activité s’est déroulée le 22 décembre 2023 à la maison de la culture de Bobo-Dioulasso, à l’occasion de la rencontre annuelle des Dozos. Elle a réuni près d’un millier de Dozos venus de différentes régions du Burkina Faso.

C’est à l’unanimité que les confréries de Dozos ont décidé de s’unir pour soutenir le Capitaine Ibrahim Traoré. Cette initiative vise à montrer que les Dozos parlent le même langage et qu’ils sont prêts à se battre pour la sécurité de leur pays.

Le président du haut-conseil des Dozos, Dr Fréderic Sanou, a, lors de ce rassemblement, exhorté tous les Dozos à œuvrer pour la paix et la sécurité dans le pays. Il a également invité les autorités à donner les moyens nécessaires aux Dozos pour qu’ils puissent accomplir leur mission de protection du peuple Burkinabé. « Le pays est en guerre et la guerre a atteint un niveau supérieur. Nous, les Dozos, nous avons pris l’engagement au-delà de ce que nous faisons, d’accompagner le Capitaine Traoré, dans cette lutte pour la reconquête du territoire national. Cet engagement, il fallait le faire de façon solennelle« , a indiqué le président Sanou.

Selon lui, cet engagement des Dozos dans la lutte contre le terrorisme est une preuve de leur bravoure et de leur détermination à protéger leur peuple. Dr Sanou a appelé chaque Dozo à jouer sa partition dans cette lutte qui exige la coopération de tous. Il a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de toujours agir dans le respect des règles établies pour éviter les dommages collatéraux.

Durant cette rencontre, plusieurs personnalités étaient présentes pour témoigner de l’importance de l’engagement des Dozos. Le ministre de la Défense et des Anciens combattants, Kassoum Coulibaly, a salué l’initiative des Dozos.

En outre, cette rencontre annuelle des Dozos est l’occasion pour eux de se retrouver et d’échanger sur leurs expériences en matière de sécurité. Les Dozos ont déclaré vouloir travailler en étroite collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour garantir la paix et la sécurité dans le pays.

Selon Fréderic Sanou, les Dozos sont déterminés et engagés. « Le Capitaine Traoré peut compter sur les Dozos pour former un Bataillon d’intervention rapide (BIR). Nous avons des Hommes qui sont déjà prêts. La liste est là et elle a été transmise à qui de droit. Nous aussi, nous allons monter en puissance pour soutenir les autorités« , a-t-il affirmé.

Pour le trésor humain vivant, Konomba Traoré, cet évènement vise à regrouper tous les Dozos autour d’un intérêt commun. « J’appelle tous les Dozos à la solidarité, l’entraide et l’ouverture. Les Dozos ont des pouvoirs et des wacks. S’ils peuvent équiper les VDP et les FDS avec ces pouvoirs, nous aurons une grande avancée contre le terrorisme« , a rassuré le traditionnaliste Konomba Traoré. Selon lui, la prochaine étape est de travailler à regrouper toutes les confréries de Dozos, pour des interventions plus diligentes.

Cette rencontre annuelle des Dozos à Bobo-Dioulasso a été un succès, selon les acteurs. En somme, les Dozos ont pris l’engagement de se battre contre le terrorisme pour la sécurité de leur peuple.

