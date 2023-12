Concert de Tiken, le descendant des Fakoly : Le stade municipal de Ouagadougou en ébullition

publicite

Dans le cadre de sa tournée africaine, la star de la musique Reggae Tiken Jah Fakoly s’est produit en concert live, le vendredi 22 décembre 2023, à Ouagadougou. L’artiste a dompté le public qui a pris d’assaut les gradins du Stade Municipal de Ouagadougou.

Après des années d’absence sur les scènes du Burkina Faso, le descendant des Fakoly est revenu en force. Après la cité de Sya le jeudi 21 décembre, c’est à Ouagadougou que Tiken Jah Fakoly a déporté son matos et son équipe, le vendredi 22 décembre 2023. Devant une foule en ébullition, l’artiste panafricaniste a démontré une fois de plus sa maitrise de la scène et du micro.

Avec ses titres forts de sens, l’artiste a conscientisé ses mélomanes qui n’attendaient pas mieux. « Si toute la jeunesse africaine se barre de l’Afrique, qui viendra mener les combats à notre place pour que les choses changent ? Pendant la colonisation, il n’y avait pas de visa entre nos pays et la France ou les Etats-Unis.

Nos parents auraient pu faire leurs bagages puis monter dans l’avion, aller tous en France ou aux Etats Unis pour abandonner l’Afrique ; qui allait combattre la colonisation ? Si nous abandonnons nos terres, si nous abandonnons notre pays, les gens vont venir prendre le pays », a-t-il lancé, après son hit emblématique « Ouvrez les frontières » en featuring avec l’ex-membre du groupe Psy 4 de la Rime, le rappeur comorien Soprano.

Connu pour son engagement, et son combat pour l’unité de l’Afrique, Tiken Jah Fakoly a lancé le message à la jeunesse africaine, de défendre les valeurs de l’Afrique. « A toute la jeunesse africaine et à la diaspora africaine, personne ne viendra changer l’Afrique à notre place. On ne peut pas accepter que le monde entier débarque en Afrique où il veut, quand il veut, faire ce qu’il veut, prendre ce qu’il veut, rester s’il veut, et dire à la jeunesse africaine de ne pas aller chez eux. Nous disons que c’est une injustice qui est trop flagrante, et qu’on n’a pas besoin de lunette pharmaceutique pour voir cette injustice », a argué l’artiste.

En plus de la star de la soirée, d’autres artistes ont apporté leurs couleurs à l’évènement, en l’occurrence Jahkasa, et le Kundé d’or 2023, Smarty.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

