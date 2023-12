Ouagadougou : Les vœux du PDS pour la nouvelle année 2024

publicite

Le Président de la Délégation Spéciale de Ouagadougou adresse ses vœux et rend hommage aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP).

Le Président de la Délégation Spéciale (PDS) de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté a exprimé ses vœux les plus chaleureux à la population burkinabè. C’était le vendredi 29 décembre 2023 à l’hôtel de ville de Ouagadougou.

A l’orée de la nouvelle année 2024, le président de la Délégation Spéciale de la commune de Ouagadougou, a souligné l’importance de la solidarité et de l’unité au sein de la communauté burkinabè, appelant à un engagement collectif pour relever les défis qui se présentent.

« Je voudrais au nom de la commune de Ouagadougou souhaiter une bonne et heureuse année 2024 à l’ensemble de la population de la ville de Ouagadougou et au Burkina Faso entier. Que l’année 2024 que nous allons entamer bientôt puisse être des plus meilleures par rapport à toutes les années précédentes. Qu’elle nous apporte la paix, la santé, la prospérité et aussi qu’elle permette au peuple burkinabè d’être uni et solidaire. Car c’est dans l’union et la solidarité que nous pouvons construire le développement tant recherché », a-t-il déclaré.

Il a tenu à rendre hommage aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP). Il a salué leur dévouement et leur courage dans la préservation de la paix et de la stabilité au Burkina Faso, soulignant la nécessité de reconnaître leur contribution essentielle à la sécurité nationale.

« Je voudrais avoir une pensée pieuse à l’endroit des Forces de Défense et de Sécurité, à nos Volontaires pour la défense de la patrie et toutes les personnes qui se battent jours et nuits au front afin que notre pays reste debout », a-t-il ajouté.

Maurice Konaté a conclu son discours en exhortant chacun à contribuer activement à la construction d’un Burkina Faso pacifique, prospère et solidaire.

Wendnekôta Gédéon Sango (Stagiaire)

Burkina 24

