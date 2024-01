Salon International du Coton et du Textile (SICOT 2024) : Le Capitaine Ibrahim Traoré donne le top départ à Koudougou

publicite

La 3e édition du Salon International du Coton et du Textile (SICOT) a officiellement ouvert ses portes ce vendredi 26 janvier 2024, à Koudougou, sous le très haut patronage du Capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l’Etat. Cette 3e édition se tient sous la thématique « Transformation locale du coton : Quels modèles d’industrialisation pour l’Afrique dans le cadre de la Zone de Libre-Echange continentale africaine (ZLECAF) ? ».

Du 26 au 27 janvier 2024, le coton et le textile brilleront de mille feux dans la cité du cavalier rouge, grâce au Salon International du Coton et du Textile (SICOT). 3e du genre, cette édition se veut une vitrine pour faire les panégyriques du secteur de l’or banc, et bien sûr promouvoir la production et le consommons local, comme l’avait souhaité, le capitaine Thomas Sankara.

Pour alors mettre ce secteur sous les feux des projecteurs, cette 3e édition s’interroge sur l’industrialisation de ces matières, combiens importantes, en témoigne le thème de l’édition, « Transformation locale du coton : quels modèles d’industrialisation pour l’Afrique dans le cadre de la Zone de Libre-Echange continentale africaine (ZLECAF) ? ».

Un thème qui vient à point nommé, selon le ministre en charge du développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises, Serge Poda, au nom du Chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré.

A l’écouter, malgré les nombreux efforts consentis par les différents Etats africains pour accompagner le secteur du coton-textile, la plupart des pays producteurs restent toujours confrontés aux défis de la transformation locale du coton et de la valorisation de ses produits dérivés.

Il justifie ses dires en soutenant que « l’Afrique francophone qui est la plus grande zone productrice du coton africain, transforme moins de 1% de sa production annuelle de fibre. Les unités de transformation industrielle du coton de cette zone de l’Afrique sont pratiquement fermées ou en difficulté. Cette faiblesse du niveau de transformation locale du coton et de valorisation des sous-produits engendrent d’énormes manques à gagner en termes de création de valeur ajoutée et d’emplois ».

Nonobstant ce constat assez alarmant, Serge Poda laisse voir un brin d’espoir pour les acteurs du secteur coton-textile, notamment avec l’entrée en vigueur de l’Accord de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf) qui constitue par ailleurs un atout majeur pour l’industrialisation et l’investissement pour l’ensemble des États africains.

« Les entreprises africaines de la filière coton et du textile pourront tirer profit de cet accord qui leur offre un accès préférentiel à un vaste marché de près de 1,3 milliard de consommateurs pour l’écoulement de leurs produits », a-t-il détaillé.

Rue marchande, exposition vente, panels, et bien d’autres activités seront au menu de cette édition. Le pays invité d’honneur de cette 3e édition est le Togo.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

