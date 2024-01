Burkina Faso : L’indemnisation des travailleurs déflatés interrogée à l’ALT

publicite

La séance plénière de ce vendredi 26 janvier 2024 à l’hémicycle, a porté sur deux questions orales avec débats. La première question a porté sur la situation des travailleurs déflatés des sociétés étatiques privatisées et la seconde sur le bilan du fonctionnement du secteur de l’élevage, notamment la situation du cheptel et des zones pastorales.

La première question était adressée au ministre de la solidarité nationale et de l’action humanitaire, Nandy Somé/Diallo, lors de la séance plénière de ce jour à l’Assemblée Législative de Transition (ALT). L’auteur de la question, le député Adama Yasser Ouédraogo, a posé des interrogations relatives au processus d’indemnisation des travailleurs déflatés des entreprises ou sociétés privatisées, restructurées et liquidées qui ne sont pas entrés en possession de leurs droits.

C’est suite aux changements institutionnels intervenus en septembre 2022 que la question de l’indemnisation a été reversée au ministère en charge de la solidarité. Le ministre Nandy Somé a rappelé que lors des discussions entre le HCRUN et les travailleurs déflatés, il avait été proposé d’accorder une indemnité spéciale de douze (12) mois de salaire à titre de compensation et un forfait de neuf cent mille (900 000) francs CFA pour chacun des travailleurs déflatés mais, dit-elle, cette proposition n’avait pas rencontré l’assentiment de ces derniers.

Alors, une série de rencontre a été organisée entre le comité interministériel et les représentants de l’Association Nationale des Travailleurs Déflatés (ANTD) pour échanger avec eux sur les modalités d’indemnisation des préjudices qu’ils ont subis.

« Il faut savoir que les travailleurs déflatés constituent une des catégories de victimes qui n’avait pas été prise en compte dans l’arrêté conjoint portant composition des dossiers de demande d’indemnisation ainsi que dans le décret portant conditions et modalités de réparation des préjudices subis par les victimes et ayants droit de victimes des crises sociopolitiques. C’est pourquoi, une relecture de ces textes les a pris en compte », a laissé entendre le ministre qui demande la patience des concernés pour une bonne administration du dossier.

Le processus est donc en cours, un dialogue et des concertations permanentes sont maintenus entre les travailleurs déflatés et le Gouvernement. « Aujourd’hui donner une date à laquelle nous pourrons passer à l’indemnisation des travailleurs déflatés, je vais vous demander qu’on puisse attendre que le décret à relire puisse passer en conseil des ministres pour qu’on puisse passer à leurs indemnisations effectives. Par contre les victimes dont le dossier n’est pas compliqué, nous avons déjà commencé les activités d’indemnisation », termine-t-elle.

Lors de cette séance, le ministre délégué auprès du ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Amado Dicko, a souligné des initiatives prévues dans le cadre de l’offensive agro-pastorale et halieutiques en réponse à interrogation du député sur le point des cheptels disponibles à ce jour, le nombre de zones pastorales existantes et le nombre de zones pastorales qui connaissent des difficultés.

Akim KY

Burkina 24

