Bertrand Traoré à Villarreal : « J’ai l’opportunité de montrer qui je suis ici en Espagne »

Le Capitaine des Étalons, Bertrand Traoré, a été présenté aux journalistes à Villarreal ce mercredi 7 février 2024. C’est un attaquant souriant, confiant et plein d’ambitions de relance qui s’est prêté aux questions.

Bertrand Traoré a d’entrée avoué que « c’est une grande opportunité » pour lui de pouvoir porter le maillot jaune de l’équipe, avec laquelle il a désormais l’opportunité de rejoindre l’élite. « Je suis très heureux d’être dans un si grand club. J’ai eu des blessures, mais j’ai joué pour mon pays en Coupe d’Afrique. Je suis très satisfait de venir dans un très grand club comme celui-ci. J’ai déjà joué contre Villarreal avec Lyon, j’ai marqué et j’ai été très impressionné par le stade », a déclaré le natif de Bobo-Dioulasso.

La motivation est également au rendez-vous, à l’en croire. «Je suis prêt à aider l’équipe lorsque l’entraîneur le décide, car je viens de jouer avec mon équipe nationale. C’est un entraîneur important et je suis très satisfait de pouvoir travailler avec lui. Il a les idées claires et un football offensif. De plus, nous avons une équipe de grande qualité et de haut niveau, avec laquelle je pense que nous pouvons faire des choses importantes», a-t-il soutenu le numéro 10 de Hubert Velud.

«La Liga est un championnat que j’ai toujours suivi. Je pensais que je n’allais jamais jouer en Espagne. Mais heureusement, j’ai l’opportunité de montrer qui je suis ici en Espagne. J’ai même dit à mes amis que j’allais bientôt apprendre l’espagnol. Ce football est très compétitif et j’espère montrer tout mon potentiel », a conclu Bertrand Traoré.

En rappel, le capitaine des Étalons est allé au Villarreal au lendemain de la fin du parcours des Étalons à la CAN 2023. Il a signé pour une durée de 6 mois et portera le dossard 25.

