Namentenga : 97 femmes déplacées internes reçoivent des métiers à tisser

Le haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga a remis officiellement le lundi 5 février 2024 à Boulsa, des métiers à tisser à 97 femmes déplacées internes, dans le cadre du programme du gouvernement dénommé « Mille métiers ».

Au total 97 femmes ont reçu chacune un métier et ses accessoires des mains des autorités, le lundi 5 février 2024 à Boulsa, chef-lieu de la province du Namentenga, dans la région du Centre-Nord. Pour l’occasion, le premier responsable de la province, Adama Conseiga a prodigué des conseils aux bénéficiaires pour l’amélioration de la résilience des personnes affectées par la crise sécuritaire et humanitaire.

Il a également félicité les femmes déplacées internes pour leur assiduité pendant la formation en teinture et en tissage et le choix porté sur elles dans le cadre du programme gouvernemental. L’une des bénéficiaires de la commune de Boala, Bibata Sawadogo, s’est réjouie du fait quelle a été outillée sur le tissage et la teinture. « Nous savons maintenant comment nous occuper dans la journée. Je suis contente et je remercie indéfiniment le gouvernement », a-t-elle soutenu.

Source : Agence d’Information du Burkina (AIB)

