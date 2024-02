Coopération Burkina Faso – République Bolivarienne du Venezuela : Un groupe d’amitié parlementaire mis en place

publicite

0 Partages Partager Twitter

Une délégation de l’Administration parlementaire de l’Assemblée Législative de Transition (ALT) a pris part à la première commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République Bolivarienne du Venezuela tenue à Caracas.

La suite après cette publicité

En marge des travaux, la délégation de l’ALT a été reçue le mercredi 07 février 2024, à l’Assemblée Nationale de la République Bolivarienne du Venezuela, pour une cérémonie solennelle de mise en place du Groupe d’amitié parlementaire Venezuela- Burkina Faso.

Ce groupe d’amitié parlementaire a pour objectif, de renforcer l’amitié et la coopération entre les parlements burkinabè et vénézuélien, à travers des initiatives parlementaires sur des questions d’intérêt commun telles que la sécurité, la liberté et la véritable souveraineté des peuples des deux pays. C’est ce qu’a indiqué l’Honorable Antonio Sivira CHIRINOS qui préside ce groupe d’amitié parlementaire.

La cérémonie marquant sa mise en place, a été co-présidée par Monsieur Yuri PIMENTEL, Vice-ministre pour l’Afrique du pouvoir populaire pour les Relations extérieures de la République Bolivarienne du Venezuela, et Monsieur Sosthène SANOU, Conseiller spécial du Président de la Transition, Chef de l’État.

M. Yuri PIMENTEL a fait remarquer que le Burkina Faso et son pays ont une histoire commune, avec aujourd’hui des défis communs à relever au bénéfice de leurs peuples respectifs. M. Sosthène SANOU quant à lui, a remercié la partie vénézuélienne pour cette marque d’amitié faite au Burkina Faso, et a saisi l’occasion pour présenter les idéaux de la lutte du peuple burkinabè en cours, sous le leadership de Son Excellence Ibrahim TRAORE, Président de la Transition, Chef de l’Etat.

Il a souhaité que la mise en place du groupe d’amitié parlementaire se concrétise très vite par des actions au bénéfice des deux peuples. La cérémonie solennelle s’est achevée par la signature du Procès-verbal de mise en place du groupe d’amitié parlementaire République Bolivarienne du Venezuela – Burkina Faso.

Déjà qu’au cours de cette commission mixte de coopération, la délégation de l’Assemblée Législative de Transition, composée de Monsieur Antoine ZONGNABA, conseiller du Président de l’ALT en charge des questions de relations internationales, et de Monsieur Aimé KONATE, directeur de la coopération parlementaire de l’ALT, ont après négociation avec la partie vénézuélienne, adopté un projet de mémorandum d’entente qui sera signé très prochainement par les Présidents des deux Parlements.

Source : DCRP/MAECR-BE

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite