L’ancienne gloire du football brésilien Roberto Carlos en visite à Ouagadougou

L’ancienne gloire du football brésilien Roberto Carlos à la tête d’une délégation, va séjourner du 14 au 16 février 2024 dans le cadre d’une série d’activités visant à promouvoir le sport roi au Burkina Faso, a appris l’AIB.

Sur la télévision publique, le Directeur général des Sports, Alexandre Yougbaré, a expliqué que cette « visite d’amitié » de ces « sommités » à cette période, prouve que le Burkina Faso est « fréquentable ».

Durant leur séjour, Roberto Carlos et ses compagnons auront des rencontres B to B avec la Fédération burkinabè de football et des clubs.

Selon M. Yougbaré, les visiteurs vont donner les meilleures offres footballistiques aux jeunes talents burkinabè, condamnés à « végéter » par manque de parrainages.

L’ambassadeur de la FIFA, Roberto Carlos et ses collaborateurs sont attendus à l’aéroport de Ouagadougou, le 14 février 2024 à 15h.

Alexandre Yougbaré invite le public burkinabè à sortir massivement pour leur réserver un chaleureux accueil.

Une mini compétition se tiendra le 15 février 2024 au palais des sports de Ouaga 2000.

Les équipes de l’AJB, du gouvernement, des FDS, des VDP, des anciennes gloires du football burkinabè et du ministère des sports seront aux prises.

En fin de séjour, Roberto Carlos et la délégation vont visiter des centres de football, des infrastructures sportives et vont suivre un match du championnat national.

Source : AIB

