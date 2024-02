Altitude Nahouri Acte 15 : Les grandes lignes de l’édition tracées

publicite

La 15ème édition de la compétition d’athlétisme Altitude Nahouri se tiendra le 23 mars 2024 à Pô. Plusieurs centaines d’athlètes d’ici et d’ailleurs sont attendus à cette occasion. « Jeunesse et engagement » est le thème retenu pour ce grand rendez-vous athlétique.

Pour cette édition, les athlètes vont devoir débourser la somme de 5000 F CFA pour les nationaux, 20 000 Francs pour les athlètes de la sous région et 40.000 Francs pour les étrangers. Les inscriptions à ce 15ème rendez-vous seront ouvertes du 22 février au 18 mars 2024.

Selon le président du comité d’organisation, Urbain Bamogo, tout est déjà balisé à l’heure actuelle, sur les lieux. « A l’heure actuelle on peut déjà dire que nous sommes en avance concernant l’organisation. Nous sommes allés voir sur place et comme d’habitude solliciter leur accompagnement. En cette année ça sera le même circuit, c’est-à-dire le semi-marathon de 21 km suivi de l’ascension du pic Nahouri haut de 447 mètres », a-t-il indiqué.

A en croire Ouezzin Louis Oulon, initiateur de la compétition, les athlètes viendront du Burkina Faso et bien d’autres pays de la sous-région et des autres pays du monde entier, pour tenter de succéder au Kényan Mburu John Muiruri. « Pour le volet festif, c’est toujours le village olympique qui va se tenir dans la nuit du 22 février. Elle sera typiquement Djongo. Ça va servir de visibilité aux sponsors et en même temps on va inculquer une certaine culture à la jeunesse», a-t-il fait savoir.

Cette édition arrive avec plusieurs innovations, selon le comité d’organisation. Il s’agit notamment des frais d’inscription qui jusque là étaient gratuits, mais aussi la prime du premier qui s’élève désormais à 1 million 200 mille Francs CFA.

« Il est rare de voir une compétition de cette envergure qui est gratuite dans le monde. Ici ces frais devraient permettre aux athlètes de mieux se donner pour obtenir la première place », s’est expliqué le promoteur.

En terme de gains, le premier repartira avec une enveloppe de 1 200 000 Francs, le deuxième 800 000 f, le troisième 400 000 f, etc. Les 30 premiers seront tous récompensés. En ce qui concerne les Prix spéciaux le premier Burkinabè aura droit à 300 000f. La première fille repartira avec une moto. La première fille de la localité aura droit à 50 000 F CFA.

Altitude Nahouri est une course de 21 km, plus une ascension du pic Nahouri (447 m) dans le village dont il porte le nom. Les inscriptions se font notamment à la RTB radio, au siège de la Fédération burkinabè d’athlétisme. Le réseau de téléphonie Moov Africa et I AM GOLD ESSAKANE sont les sponsors de cette édition.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

