Etats généraux de l’agriculture et de l’élevage : Les Acteurs non étatiques s’activent

En prélude à la tenue des états généraux de l’agriculture et de l’élevage, les Acteurs non Etatiques (ANE) tiennent du 29 février au 1er mars 2024, à Ouagadougou, un atelier national préparatoire.

L’atelier national préparatoire aux états généraux de l’agriculture et de l’élevage, à en croire le représentant des Acteurs non Etatiques (ANE), vise à recueillir et compiler les contributions des différents acteurs du secteur rural dans un document.

« Durant cette session, nous voulons recueillir toutes les différentes contributions des différents acteurs du secteur rural afin de pouvoir présenter un document consistant lors des assises nationales des états généraux de l’agriculture », a indiqué Nour Al-Ayatt Ouédraogo, par ailleurs président du Collège des acteurs privés du secteur rural (CAPSR).

Le contexte sécuritaire, sanitaire et climatique national étant difficile, il a souhaité que les acteurs soient résilients afin de trouver des mécanismes pour notre souveraineté alimentaire. « Du 29 février au 1er mars 2024, nous attendons la contribution efficiente de tous les acteurs de sorte à avoir un document pour pouvoir répondre aux aspirations des acteurs non Etatiques pour leur contribution au développement du secteur de l’agriculture et de l’élevage », a-t-il aussi fait remarquer.

Moussa Savadogo, représentant le Secrétaire permanent de la coordination des politiques sectorielles agricoles, a rappelé que la tenue des états généraux répond à la sollicitation exprimée par les acteurs à l’occasion des échanges avec le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, le 24 février 2023.

La tenue des états généraux, dit-il, répond également à la nécessité de trouver des voies et moyens pour la transformation structurelle du secteur de l’agriculture et de l’élevage répondant à la vision des plus hautes autorités.

« La tenue de cet atelier par les acteurs non Etatiques est une bonne chose parce qu’elle va sans doute permettre des concertations plus accrues et nous aurons à la fin un document qui répond aux attentes de l’ensemble des acteurs », a-t-il en somme apprécié.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

