Journées nationales d'Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne : Le ministère de la santé se prête à l'exercice

Le ministre en charge de la santé, Dr Robert Lucien Kargougou a procédé, ce mardi 26 mars 2024, à Ouagadougou, au lancement des activités des Journées nationales d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne (JEPPC). Un top de départ marqué par une cérémonie de montée des couleurs suivie de la lecture du message de chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré livré le lundi 25 mars 2024.

A l’occasion des Journées nationales d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne (JEPPC), le ministère en charge de la santé a organisé une cérémonie de montée des couleurs. Le premier responsable de ce département, Dr. Robert Lucien Kargougou est revenu sur l’importance des dates du 26 mars et du 02 octobre dans l’évolution de l’histoire politique du Burkina Faso (Ex. Haute Volta).

Pour cette première édition des Journées nationales d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne, le gouvernement veut consolider les bases d’une nation burkinabè raffermir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Une invite est faite à chaque burkinabè à poser des actes patriotiques par le chef de l’Etat durant ces 15 jours. Ces journées se tiendront du 26 mars au 09 avril 2024.

« J’invite chaque Burkinabè à poser des actes simples tels que : planter un arbre à chaque évènement heureux ; contribuer à l’effort de paix ; s’engager comme VDP ; accomplir consciencieusement ses tâches d’agent public ; protéger et respecter les biens publics, payer ses impôts, respecter le code de la route, et consommer les mets et produits locaux… », telle est la teneur du message du capitaine Ibrahim Traoré, livré par Dr Lucien Robert Kargougou.

Dans son message, le chef de l’Etat a réitéré son soutien aux forces de défense et de sécurité, et aux volontaires pour la défense de la patrie, qui en ce contexte d’insécurité combattent jour et nuit pour la reconquête du territoire national.

En rappel, la date du 26 mars 1983 et 02 octobre 1983 correspondent successivement à des évènements majeurs dans l’évolution sociopolitique du Burkina Faso, à savoir le discours historique dénommé « Qui sont les ennemis du peuple » et le discours d’orientation politique (DOP) prononcés par le Capitaine Thomas Sankara, père de la révolution burkinabè.

Amidou OUEDRAOGO et Fayssal COULIBALY(Stagiaires)

Burkina 24

