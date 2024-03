Le chantier du futur siège de la RTB estimé à environ 40%

publicite

Le ministre d’Etat en charge de la communication, accompagné de son homologue des finances et d’une forte délégation a visité, ce mardi 26 mars 2024, le chantier en construction du futur siège de la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB). A ce jour, l’état d’avancement est estimé à environ 40%.

Pour une deuxième fois consécutive, le ministre d’État, ministre en charge de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo s’est déplacé sur le site en construction du futur siège de la Radiodiffusion Télévision du Burkina Faso (RTB) sur la RN 1, à côté de la SONABHY à Ouagadougou.

Sur une superficie d’environ 1 hectare de terre, c’est un bâtiment de 5 niveaux qui se dessine, pour refléter le nouveau visage de la « chaîne au cœur des grands évènements ». Le chantier estimé à 19 milliards de F CFA est prévu se terminer dans environ 2 ans.

« C’est la deuxième fois que nous effectuons la visite ici. Cela témoigne de l’intérêt que nous accordons à ce chantier qui est aujourd’hui l’un des plus grands chantiers publics dans la ville de Ouagadougou et qui porte l’espoir du futur de la Radiodiffusion Télévision du Burkina Faso. Nous avons suivi avec attention les explications qui ont été fournies par les entreprises et l’agence Fasobaara (maitrise d’ouvrage), qui nous permettent de voir l’évolution du chantier mais aussi sa complexité.

Cela nous permet aussi de trouver des mécanismes qui vont donner un coup de fouet au chantier et faire en sorte qu’après la suspension de deux ans, le chantier aille d’un seul trait jusqu’à son achèvement », a fait ressortir le ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Pour ce dernier, travailler à terminer ce site, et à le rendre viable donnera à la RTB une place de choix dans le paysage médiatique burkinabè et permettre aux équipes d’atteindre de meilleurs résultats dans la production de contenu.

« C’est important parce que lorsqu’on regarde au niveau de la RTB, les services sont un peu dispersés dans la ville donc il y a un problème d’efficacité, mais aussi un problème d’être en phase avec les nouvelles technologies du moment. Alors qu’ici, lorsqu’on regarde la taille des studios, et ce qui est prévu comme investissement, cela nous laisse entrevoir une RTB qui sera en phase avec les dernières évolutions et en phase avec les défis et les missions confiés à cette structure », a-t-il livré.

Daouda Zongo, directeur général de l’agence FasoBaara Sa, structure déléguée chargée de la maitrise d’ouvrage a dévoilé que c’est un chantier qui a connu des arrêts et des ralentissements à cause de problèmes financiers.

« C’est un chantier qui a débuté en 2018 mais la question financière est restée le véritable problème. Aujourd’hui nous sommes heureux de recevoir le ministre en charge des finances pour constater la complexité du chantier et l’effort qui est fait pour qu’il puisse constater à son tour ce qui peut être fait pour nous permettre de plus retarder ce chantier »,a souhaité Daouda Zongo.

Ecoutant attentivement les attentes des chefs d’ouvrage et des techniciens, le ministre en charge des finances, Aboubacar Nacanabo a assuré que son département fera les efforts qu’il faut pour accompagner le ministère de la communication afin que ce chantier puisse être achevé dans les meilleures conditions de sorte à ce que l’occupation puisse être faite le plutôt possible.

Pour rappel, le chantier est estimé à 19 milliards de F CFA et est prévu se terminer dans environ 2 ans. Le nouveau siège est situé sur la route nationale N1, à côté de la SONABHY et du domicile Kanazoé.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

