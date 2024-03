« African Initiative » échange avec des forces vives de Pô autour de la nécessité de sauvegarder l’identité nationale

publicite

« Sauvegarde de l’identité nationale et de la culture burkinabè face aux politiques agressives des Occidentaux ». Tel est le thème autour duquel l’association russo-burkinabè, « African Initiative », a voulu échanger avec les scolaires et étudiants, les associations des femmes, les autorités coutumières et religieuses et les chefs d’établissements de la ville de Pô, province du Nahouri, dans la région du Centre-Sud du Burkina Faso, le samedi 23 mars 2024.

Pour Soumaïla Ayo Azenwo, président de l’association russo-burkinabè, « African Initiative », la prise de parole et l’attitude des différentes composantes de la nation burkinabè, de plus en plus remarquables, sont la preuve de la volonté de ces dernières de vouloir s’affranchir, de s’assumer et de s’accepter. Ce cadre d’échanges et de partage offert aux populations de la ville de Pô, a-t-il alors fait comprendre, donnera les moyens d’y parvenir.

Entre autres conférenciers, Dr Hyacinthe Ouédraogo, enseignant-chercheur ; Adama Amadé Siguiré, écrivain professionnel ; Evgenia Fanavievna Tikhonova, Directrice de la Maison russe au Burkina Faso, ont été amenés à développer plusieurs sous-thématiques du thème central.

Chacun, en ce qui le concerne, a essayé de faire comprendre l’intérêt de sauvegarder et de faire valoir son identité et sa culture, surtout dans un contexte de globalisation et de mondialisation où les cultures s’entrechoquent.

Jérôme Pahoulabou, chef du secteur n°1 de Pô, au nom des autorités coutumières invitées, a loué cette initiative russo-burkinabè et a espéré la perpétuation de pareilles initiatives au bénéfice des valeurs culturelles.

Pour rappel, précédemment à cette conférence de Pô, une rencontre d’échanges du même genre, notamment autour de la « protection et conservation des valeurs coutumières et traditionnelles sous influence occidentale » a eu lieu dans la capitale, à Ouagadougou.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

