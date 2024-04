« Ces journées d’engagement patriotique ont offert un cadre d’expression aux Burkinabè » (Me Kyelem de Tambela)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Ce mardi 09 avril 2024 marque la clôture des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne lancées par le gouvernement burkinabè du 26 mars au 9 avril 2024. Me Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, Premier ministre, a marqué sa satisfaction lors de la cérémonie de clôture qui a réuni des acteurs qui se sont engagés pour la réussite de l’édition.

La suite après cette publicité

Lancées du 26 mars au 9 avril 2024, la quinzaine de journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne a été clôturée par le Premier ministre Me Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambèla.

Ces deux semaines de journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne ont été marquées par des activités de sensibilisation et des actions citoyennes à travers le pays. L’organisation de ces journées répond à un besoin, selon le chef du gouvernement burkinabè.

« Les citoyens ont besoin de se sentir citoyens de leurs pays. Mais il manquait de cadre d’expression. Ces journées d’engagement patriotique ont offert ce cadre d’expression aux Burkinabè. Et nous pensons que les prochaines éditions seront encore plus marquées par l’engagement des citoyens », a laissé entendre Me Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambèla qui exprime sa satisfaction.

Ces journées avaient aussi pour but, dit-il « d’attirer l’attention des Burkinabè sur la nécessité de rendre notre cadre de vie agréable et de déforester notre pays ». Pour la clôture de cette première quinzaine des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne, le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambèla, a réuni des autorités et des citoyens qui, à travers des actions, ont contribué à la réussite de cette première édition.

Mahamadi Ouédraogo, président de l’association Utile fait partie des citoyens reçus par le Premier ministre. Avec son association, Mahamadi Ouédraogo dit Mdi est porteur d’un projet de d’assainissement et de reverdissement de la ville de Ouagadougou.

« Nous avons un projet de reverdissement de l’échangeur de Ouaga 2000. On s’est dit qu’on va construire un forage pour pouvoir mettre du gazon, mettre des pavés, mettre des pentes décoratives avec de la lumière pour que cet endroit-là soit d’abord joli à regarder et que cet endroit puisse aussi produire un bioclimat pour que les Burkinabè dans leur ensemble puissent avoir le reflet écologique », a expliqué Mahamadi Ouédraogo.

Me Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambèla, a marqué sa satisfaction quant à l’organisation des journées d’engagement patriotique. Il espère une plus grande implication des citoyens pour la deuxième quinzaine de journées d’engagement patriotique prévue en octobre 2024.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite