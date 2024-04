Bobo-Dioulasso : La gouverneure en avant-garde pour un environnement sain

publicite

La gouverneure de la région des Hauts-Bassins Mariama Konaté a organisé une journée de salubrité sur les berges du marigot Houet le samedi 06 avril 2024 à Bobo-Dioulasso. Cette initiative qui s’inscrit dans le cadre des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne a mobilisé plus d’un millier de participants en dépit de la pluie matinale.

Équipées de balais, de pelles, de râteaux et autres outils, les autorités et la population de Bobo-Dioulasso ont bravé la pluie matinale pour répondre à l’appel de la gouverneure des Hauts-Bassins Mariama Konaté pour qui cette initiative entre dans le cadre des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne et est bien plus qu’un simple nettoyage.

Elle constitue une véritable campagne de sensibilisation pour encourager les populations à adopter des gestes simples et pratiques d’assainissement dans leur quotidien. En mobilisant la participation des Bobolais pour la promotion de l’hygiène dans leur environnement, la gouverneure espère également réduire les risques de maladies liées à la prolifération des moustiques, favorisée par la stagnation des eaux polluées.

Engagement citoyen, santé publique

Par cette mobilisation, elle souhaite alors instaurer une véritable culture de l’assainissement, où chacun prend conscience de son rôle dans la préservation de l’environnement et de la santé communautaire.

En 2023, la pollution du marigot Houet a eu des conséquences désastreuses sur l’écosystème avec la mort de plus de 200 silures sacrés.

Aminata SANOU

Correspondante de Burkina 24 à Bobo-Dioulasso

