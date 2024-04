Sécurité dans l’Alliance des États du Sahel : Les structures sœurs du Burkina Faso et du Mali en conclave à Ouagadougou

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le secrétaire général de la Primature a présidé le lancement des travaux de partage d’expérience entre le Centre National pour la Coordination du Mécanisme d’Alerte Précoce et de Réponse aux Risques (CNAP) de la République du Mali et le Centre National pour la Coordination du Mécanisme d’Alerte Précoce et de Réponse (CN-CMAPR) du Burkina Faso, ce mardi 23 avril 2024, à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

« Depuis le 16 septembre 2023 nos autorités ont signé la charte de Liptako Gourma qui consacrait la naissance de l’Alliance des Etats du Sahel. Conformément aux objectifs de cette charte, nous avons voulu aussi nous conformer, nous mettre ensemble puisque nos pays partagent les mêmes réalités.

Nous vivons au quotidien les mêmes difficultés, donc nous devons ensemble voir quelles sont les actions que nous pourrons mener dans une logique d’anticipation pour faire face aux menaces à la sécurité humaine dans l’espace AES », a expliqué d’entrée l’inspecteur général de police Darga Wennélebsida, secrétaire permanant du Centre National pour la Coordination du Mécanisme d’Alerte Précoce et de Réponse.

Pendant 96 heures soit du 23 au 26 avril, les deux structures sœurs notamment du Burkina Faso et du Mali vont procéder à un partage d’expérience commune, en vue de dégager des pistes qui vont sans doute servir à freiner l’insécurité dans les pays de l’AES.

Présent dans le cadre de ces 96 heures de partage d’expérience, le Colonel Major Oumar Niguizié Coulibaly, directeur général du Centre National pour la Coordination du Mécanisme d’Alerte Précoce et de Réponse au Mali, s’est réjoui de prime à bord de son séjour en terre burkinabè. Par ailleurs, il a salué la tenue de cette rencontre, qui selon lui a tout son sens dans cette période de crise que traversent les pays membre de l’AES.

« Nos autorités ont exprimé cette volonté que nous soyons ensemble, donc il est important de concrétiser cette alliance pour le centre du Mali, il était important que nous fassions le déplacement pour échanger sur non seulement les bonnes pratiques, et échanger sur comment nous pourrons ensemble jouer pleinement notre rôle d’être dans la décision de nos gouvernements en matière de prévention et de lutte contre tout ce qui est menace liée à la sécurité », a indiqué le Colonel Major Oumar Niguizié Coulibaly.

Cette session d’échange se tient sur le thème « Contribution des centres nationaux d’alerte précoce et de réponse dans la prévention et la mitigation des risques de sécurité humaine dans le Sahel »

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite