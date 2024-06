9e édition du Festival Badinaba : La ville de Dédougou vit au rythme de la culture Marka

publicite

La 9e édition du Festival Badinaba se tient du 31 mai au 02 juin 2024 à Dédougou. 72 heures durant, c’est l’expression de la culture Dafing ou Marka à travers la musique, la danse, l’exposition des objets culturels, des mets locaux, etc. La cérémonie d’ouverture officielle a eu lieu le samedi 1er juin 2024.

Une Grande mobilisation à la place « Melon gare » de Dédougou à l’occasion de la cérémonie officielle d’ouverture de la 9e édition du Festival Badinaba. 9 ans sans discontinuer, le Festival Badinaba s’est installé comme un rendez-vous incontournable de la culture Marka.

Cette année encore les organisateurs ont tenu le pari. Cette édition doit sa tenue à une amélioration de la situation sécuritaire dans la région de la Boucle du Mouhoun, selon la promotrice Odile Dembélé, promotrice du Festival Badinaba. Aussi, le contexte socioculturel marqué par l’institutionnalisation de la journée des coutumes et des traditions qui vient appuyer la ligne directive de ce grand rendez-vous de la culture.

« L’avènement de cette journée conforte le Badinaba dans son choix de promouvoir les valeurs culturelles. Ce sont en effets les coutumes qui bâtissent les traditions et les traditions qui alimentent la culture. Notre festival est pour ainsi dire une journée des coutumes et des traditions avant l’heure.

En cette 9ème édition, nous restons et insistons sur la problématique de développement pour dire que le développement qu’il soit économique, sociale ou même politique pour être véritable doit prendre pied sur nos repères culturels d’où le thème : culture et développement endogène.

Car le développement endogène est initié de l’intérieur dans nos terroirs porté par des acteurs de nos terroirs pour répondre aux besoins d’une communauté vivante dans nos terroirs. En un mot, le développement endogène est fondé sur nos valeurs culturelles », a confié Minsita Odile Dembélé.

Cette vision est partagée par Souleymane Nacanabo, Haut-commissaire de la Province du Mouhoun, président de la cérémonie d’ouverture du Festival Badinaba acte 9. Voir la population des communes de Dédougou, de Safané et de N’dorola mobilisées pour la cause de la culture marka réconforte sa position selon laquelle le festival Badinaba doit être préservé et perpétué.

« Seule la culture nous différencie des autres. Voilà un domaine dans lequel il n’y a pas de concours qui tienne parce qu’on ne peut que comparer ce qui se ressemble alors que chaque individu, chaque société s’identifie à travers sa culture. Où que ce soit si, vous trouvez un Marka, il s’identifie à travers ce que vous venez de démontrer, les pas de danse, son habillement, sa culture.

Ce que vous venez de faire ce soir mérite d’être loué, mérite d’être perpétué. J’ai été émerveillé par cette jeunesse qui esquisse avec aisance ces pas de danse, ça veut dire un travail a été fait depuis la maison », a-t-il expliqué.

Du point de vue de l’un des Parrains Amadou Baba Dayo, le festival Badinaba s’est imposé comme une manifestation culturelle de premier plan dans la Boucle du Mouhoun. L’organisation d’une telle activité, dit-il, revêt d’une importance capitale car elle renforce la cohésion sociale, le brassage entre populations et détermine l’identité culturelle des populations.

Cependant, il a appelé la communauté Marka ainsi que des bonnes volontés à soutenir le festival Badinaba. « La Direction de ce festival a ouvert le chemin, en faisant le premier pas, mais ce festival est devenu un bien commun et nous devons être nombreux à le porter », a-t-il cité.

Akim KY

Burkina 24

