4e édition du mountain bike burkinabè : Souleymane Ouédraogo sort vainqueur

La 4e édition du Mountain Bike s’est tenue le dimanche 2 juin 2024. Cette compétition de VTT a vu le sacre d’un nouveau roi pour succéder à Paul Daumont, sur le terrain de moto cross de Saaba.

Une soixantaine de participants ont pris part à cette énième compétition des deux roues. Comme les éditions précédentes celle-ci a également tenu toutes ses promesses. C’est au terme d’une course à haute intensité que Souleymane Ouédraogo s’est imposé. Cela, sur un temps de 1h 17mn 53s avec une vitesse moyenne de 30,044 km/h.

Il s’est donc adjugé la victoire et dans le même temps a succédé au 3 fois champion des dernières compétions Paul Daumont. En effet parti outsider, le nouveau roi du Mountain Bike a profité d’une panne mécanique de la tête du peloton pour chiper la première place jusqu’à l’arrivée. Un circuit de 1,300 km parcouru 30 fois soit une distance de 39 km.

Pour le vainqueur la joie est grande et il invite plus d’initiative du genre. «La course d’aujourd’hui s’est bien passée et nous sommes très contents. (…) L’année dernière j’ai participé mais je n’ai pas gagné et pour cette année je me suis mieux préparé. (…) Je suis très content des organisateurs, (…) et s’ils pouvaient l’organiser à tout moment nous sommes prêts à participer», a-t-il laisser entendre.

Chez les dames, Lamoussa Zoungrana réitère l’exploit de la précédente édition en terminant 1ere. Moise Somé, représentant du promoteur se satisfait du niveau de compétition car c’est un sport qui n’est pas traditionnel dans nos contrées selon lui. « Nous avons vu une très belle course avec des coureurs très engagés et le meilleur a gagné. Cette année nous nous sommes retrouvés avec une soixantaine de participants, c’est un très bon niveau pour une course de ce type parce que le VTT n’est pas traditionnel ici chez nous », a-t-il fait savoir.

L’une des multiples raisons du choix de cette discipline (VTT) est de permettre une large participation tout en évaluant l’endurance des cyclistes, a renchéri Moise Somé. «Le VTT pour permettre une participation plus large. (…) Avec le VVT, ce circuit qui est vraiment atypique, accidenté nous permet de voir l’endurance des coureurs, l’objectif c’est de tester l’endurance des coureurs en ajoutant de la difficulté sur le circuit».

En rappel le Mountain Bike a vu le jour en 2021 et est promu par l’agence Ebony en collaboration avec la fédération burkinabè de cyclisme et Malta Guinness.

Phalek PARDEVAN (Stagiaire)

Burkina 24

