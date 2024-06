Jeux d’échecs au Burkina Faso : La fédération voit le jour avec Nicolas Carbonell à sa tête

publicite

La Fédération Burkinabè des Jeux d’échec a désormais un président élu à l’unanimité le dimanche 2 juin 2024 au cours de l’assemblée générale de la faîtière. Son nom est Nicolas Carbonell. Cette élection marque également la naissance de la fédération de la discipline au Burkina Faso.

Sur les 12 voix Nicolas Carbonell désormais président de la fédération burkinabè des jeux d’échecs a obtenu 12 oui. Il a été le seul candidat en lice à ces élections. 6 clubs avec chacun une voix, une ligue avec deux voix et 4 voix pour les districts, soit au total 12 voix ont décidé de faire de Nicolas Carbonell le président de cette nouvelle fédération.

Dès sa désignation, le nouveau président s’est fixé pour objectif de créer de l’enthousiasme autour de la discipline au Burkina Faso. « Il faut vite créer de l’enthousiasme. Que les joueurs soit enthousiasmés de jouer aux échecs et réguliers dans leurs clubs. Ensuite, il faut reprendre les tournois pour que les joueurs voient qu’ils ont une possibilité de gagner quelque chose », a déclaré le président.

Dans son programme, Nicolas Carbonell veut également impacter au niveau des plus jeunes. « Il faut aller voir les écoles et les lycées. On avait fait la formation par le passé, mais cela s’était arrêté. Maintenant on redémarre. Ce redémarrage c’est recommencer avec les activités, recommencer avec les formations, aller voir les écoles pour l’année 2024_2025, pour qu’on ait des tournois inter-écoles», a promis le président de la fédération.

Cette élection s’est passée sous la supervision du ministère en charge des sports. Selon Adama Yanogo, chef de service de la réglementation et des normes à la direction générale des sports, « tout est bien qui finit bien». « Pour la mise en place, il y a une directive qui a été élaboré et mise à la disposition des acteurs. Avec son programme ils vont travailler à vulgariser la discipline du moment où lui même il a promis d’implanter la discipline au niveau de la jeunesse», a apprécié Adama Yanogo.

Pour l’histoire, inventé en Inde, transformé en Perse (Iran), modernisé par les Arabes et ensuite introduit en Europe, le jeu d’échecs a été d’abord pratiqué par des rois avant de se populariser et d’être aujourd´hui prisé par des millions de personnes dans le monde entier, sous de multiples formes. Il est reconnu comme sport par le Comité international olympique depuis 1999.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

