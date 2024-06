Egypte # Burkina Faso : Hervé Koffi forfait (Sidwaya)

publicite

Hervé Koffi ne sera pas du groupe des Étalons pour affronter les Pharaons d’Égypte lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Selon le journal Sidwaya, le gardien de but des Étalons est forfait.

Un de plus donc. Après la non convocation de Bertrand Traoré et Issoufou Dayo, les deux premiers capitaines, c’est au tour de Hervé Koffi d’être absent. Ce joueur est tout simplement forfait.

Il sera remplacé, selon les informations rapportées par Sidwaya. Hervé Koffi est remplacé par Lampé Salifou Coulibaly le gardien de but de Salitas FC. Le Burkina Faso, entraîné par Brama Traoré, affronte l’Égypte le 6 juin prochain au Caire en Égypte à l’occasion de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

L’équipe burkinabè se trouve en stage à Casablanca au Maroc. Brama Traoré va donc disputer les deux journées de la Coupe du Monde 2026 sans les trois capitaines habituels.

