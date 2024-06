Lutte contre le siphonage de carburant : SITARAIL sensibilise les populations de Tanghin-Dassouri

publicite

La Société internationale de transport africain par rail (SITARAIL) a initié une rencontre d’échange pour sensibiliser sur les pratiques néfastes du siphonage de wagon au Burkina Faso. La rencontre a été présidée par la présidente de la délégation spéciale de la commune rurale de Tanghin-Dassouri, le lundi 3 juin 2024, avec les responsables locaux de la localité.

Pour planter le décor, c’est un film sur l’activité de la SITARAIL depuis sa création jusqu’à nos jours qui a été projeté. Ensuite, une présentation a été faite sur les dangers du siphonage afin de parvenir à récolter des solutions endogènes de la part des responsables locaux pour lutter efficacement contre ce phénomène.

De prime abord il s’est agi d’expliquer que le siphonage est une activité qui consiste à prélever frauduleusement du carburant dans le fond du wagon citerne à la sortie des camions. David Hébié, responsable hygiène sécurité et environnement de la SITARAIL, dans sa présentation a fait ressortir que la SITARAIL est une grande victime du siphonage depuis des années.

« Dans la zone de Tanghin-Dassouri, de plus en plus de wagons citernes sont la cible d’individus qui récupèrent les fonds des wagons citernes après le dépotage. Ces individus s’agrippent aux wagons avec des sacs en bandoulière et des bidons au péril de leur vie », a-t-il expliqué.



Selon les explications, le siphonage est une pratique aux conséquences très dramatiques et désastreuses qui conduit à des problèmes comme des amputations, des morts par asphyxie, la dégradation du matériel ferroviaire, des incendies, des explosions, la pollution de l’environnement et surtout l’insécurité pour le pays.

Au vu de ces conséquences désastreuses, SITARAIL a invité les premiers responsables de Tanghin-Dassouri à interpeller et/ou dénoncer les siphonneurs de leur localité car c’est une activité nuisible et répressible, communiquer sur les dangers du siphonage pour ne pas laisser des individus mettre en danger la vie de leurs familles…

Les responsables locaux à leurs tours ont apprécié l’initiative de la SITARAIL, car selon eux, cela a permis de les éduquer en premier sur ce phénomène. Ils ont promis, à leur tour, qu’ils ne seront pas témoins de cette pratique et ont ajouté qu’ils seront les relais de cette information qu’ils ont reçue auprès des autres.



Par conséquent, les habitants et les ressortissants de Tanghin-Dassouri n’ont pas manqué de pointer du doigt la SONABHY et la SITARAIL car estiment-ils, les manquements viendraient de leurs côtés. Ils les ont invités à revoir leur système de sécurité car il serait défaillant à quelques niveaux selon eux. A aller vers un recrutement de personnel encore plus qualifié qui viendra en appui aux agents de sécurité car ces derniers pourraient éventuellement se laisser aller vers la corruption…

Kiswendsida Simporé, habitant de la commune rurale de Tanghin-Dassouri est de ceux qui pensent ainsi. De ce fait, il n’a pas manqué de donner son avis sur le sujet. « Par rapport à la pratique du siphonage, j’ai condamné la SONABHY avec la plus grande énergie parce que c’est elle qui a habitué nos frères à la pratique.

Pourquoi je le dis ? Il y a plus de trente ans de cela, la pratique se faisait au quotidien mais la SONABHY n’a jamais organisé à ma connaissance, je pèse mes mots, une séance pour sensibiliser nos frères par rapport à cette pratique. Du coup, nous avons pas mal de frères qui sont entièrement déscolarisés, qui vivent avec des problèmes de peau…

Comme propositions nous avons demandé à la SITARAIL d’activer les campagnes de sensibilisation à travers les canaux de communication comme WhatsApp avec les populations riveraines et des autres localités. Nous leur avons également demandé d’installer des appareils de surveillance, des GPS, et enfin nous leur avons demandé de combattre la corruption avec la plus grande fermeté car elle est à la base de cette situation », a argumenté Kiswensida Simporé.

Au moment de conclure la séance, les agents de la SITARAIL ont assuré qu’ils ont pris bonne note de ce qui a été dit et ont promis mûrir la réflexion pour le futur. Cette séance intervient après celle de Bingo.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

