Transition énergétique : Société Générale Burkina Faso s’équipe de véhicules 100% électriques

Dans le cadre de son engagement en faveur de la transition énergétique et de la mobilité durable, Société Générale Burkina Faso (SGBF) a récemment acquis des voitures électriques, en partenariat avec ALIOTHSYSTEM Energy. La cérémonie de remise des clés a eu lieu le mercredi 29 mai 2024 au siège de la Banque à Ouagadougou.

Ces véhicules, rechargeables à l’énergie solaire, marquent une avancée significative dans l’adoption de technologies respectueuses de l’environnement, selon Abdala Ben Mohammed Dissa, directeur général d’ALIOTHSYSTEM Energy, le principal fournisseur de véhicules électriques au Burkina Faso.

Avec cette acquisition, Société Générale Burkina Faso devient la première banque du pays à adopter une flotte de véhicules électriques, renforçant ainsi son engagement en faveur de la transition énergétique. SGBF espère également inciter d’autres entreprises à suivre son exemple pour promouvoir un avenir plus durable au Burkina Faso.

« Aujourd’hui, nous avons livré à SGBF des véhicules de marques BYD et JAC. La BYD offre une autonomie de 540 kilomètres, une puissance de 150 kilowatts, soit environ 204 chevaux, et une capacité de stockage de 72 kilowatts. Cela permet une recharge avec une borne classique en 6 à 8 heures, ou en 30 minutes avec une borne rapide, de 30% à 100%.

Ce véhicule nécessite très peu d’entretien, un simple contrôle annuel suffit. En termes de coûts d’exploitation, ce véhicule permettra à Société Générale Burkina Faso de réaliser des économies considérables. Le deuxième véhicule, une JAC, dispose d’une puissance de 142 kilowatts et d’une autonomie de 420 kilomètres, avec des durées de recharge similaires », a précisé Abdallah Ben Mohammed Dissa, directeur général d’ALIOTHSYSTEM Energy.

« Cette acquisition s’inscrit dans notre stratégie de changement de consommation énergétique. Nous avons une grande confiance dans les énergies renouvelables. En tant que gros consommateur de mobilité, il était crucial pour nous d’adopter un modèle de consommation énergétique et de mobilité aligné avec notre vision d’avenir et notre engagement envers la transition écologique », a déclaré Willy Tchiengue, Directeur général de SGBF.

Willy Tchiengue a également souligné que ces véhicules permettront à SGBF de réduire son empreinte carbone et d’améliorer son image en tant qu’entreprise responsable et soucieuse de l’environnement. De plus, cette flotte électrique contribuera à réduire les coûts énergétiques de la Banque.

« Ces véhicules seront utilisés par nos collaborateurs, notamment les commerciaux qui se déplacent fréquemment et consomment beaucoup d’énergies. En fonction de nos besoins et de la qualité de notre partenariat, nous envisageons de nouvelles acquisitions », a-t-il ajouté.

L’acquisition de cette flotte de véhicules électriques par SGBF, en collaboration avec ALIOTHSYSTEM Energy, illustre l’engagement collectif envers la transition écologique et souligne l’importance de la coopération entre les acteurs pour relever les défis environnementaux.

Akim KY

Burkina 24

