BEPC 2024 : Un taux de réussite de 42,24 % au jury 3 du Lycée Marien N’Gouabi de Ouagadougou

Après plusieurs heures d’attente au Lycée Marien N’Gouabi de Ouagadougou, les candidats du jury 3 au Brevet d’études du premier cycle (BEPC) session 2024 ont pu rentrer en possession de leurs résultats ce 11 juin 2024.

Des cris et des larmes de joies. Des parents heureux, faisant dans accolades à leurs enfants admis. Des courses-poursuites… Telles sont les quelques scènes de joies observables. A ces scènes, l’on peut aussi entendre des propos comme « on a chop le BEPC ».

C’est le cas de Lionel Ouédraogo, élève au lycée Petite Hélène qui a laissé éclater sa joie après l’obtention de son Brevet d’études du premier cycle. « On a bataillé toute l’année et on remercie Dieu et les professeurs de nous avoir aidés. On est content. On prie Dieu que tout le monde soit admis mais c’est impossible ! », a-t-il déclaré tout heureux.

Pour Hermann Hien, président du jury 3 basé au Lycée Marien N’Gouabi de Ouagadougou, les résultats du 1er tour du BEPC sont « acceptables ». « Le jury a présenté 348 candidats. Sur les 348 candidats, il y a eu 15 absents. Donc finalement on s’est retrouvé avec 333 candidats. Et à l’issue des travaux on a pu avoir au total 147 admis dont 71 garçons et 76 filles. On a 115 candidats au second tour et 71 ajournés. Le taux de réussite est autour de 42,24% pour le 1er tour. », a fait savoir M Hien.

Face au retard accusé pour la proclamation des résultats, Hermann Hien a fait savoir qu’ « on a eu un problème technique. Un problème d’imprimante et cela nous a retardé. Mais les choses sont rentrées dans l’ordre ». La date de composition des épreuves écrites du second tour, a-t-il rappelé, est prévu pour le vendredi 14 juin.

Tambi Serge Pacôme ZONGO et Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

