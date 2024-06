Côte d’Ivoire : Les Etats-Unis suspendent leur aide pour la construction d’une voie rapide à Abidjan

publicite

En Côte d’Ivoire, Washington a décidé de la suspension depuis le Mardi 11 Juin 2024 du financement accordé au pays pour la construction d’une autoroute à Abidjan, la capitale économique ivoirienne.

Le boulevard de la Paix, situé entre les communes d’Attécoubé et du Plateau, est un chantier majeur en faveur de la circulation au sein de la capitale économique ivoirienne. Des opérations de déguerpissements des populations dans l’emprise de cette voie, ont été conduites par le gouverneur du district d’Abidjan, Cissé Bacongo, par ailleurs Secrétaire Exécutif du parti au pouvoir, le RHDP.

A en croire les informations disponibles sur le site Africa Intelligence, les financeurs américains sont mécontents des modalités d’indemnisation des populations concernées. Il en ressort même que des personnes indemnisées seraient fictives.

En effet, les États-Unis participent au financement des travaux par la convention signée entre l’État ivoirien et la Millenium Challenge corporation (MCC), une agence américaine d’aide étrangère créée en 2004 par le congrès américain. La MCC vise notamment à financer des projets mais en prenant en compte la bonne gouvernance, l’appropriation et l’implication des pays concernés dans les projets et leurs résultats.

En 2017, la convention signée entre la MCC et la Côte d’Ivoire a été financée à hauteur de plus d’un demi-milliard de dollars. Sur cette base, les États-Unis estiment avoir leur mot à dire dans la conduite des projets qu’ils financent.

Finalement, selon notre source, une partie des fonds va être réallouée à d’autres projets, ce qui ne devrait pas empêcher le gouvernement ivoirien de poursuivre les travaux malgré les difficultés financières qu’il rencontre.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina24 en Côte d’Ivoire

