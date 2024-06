Pétanque au Burkina Faso : Les couleurs de la 2e édition du FIPO annoncées

publicite

0 Partages Partager Twitter

La deuxième édition du Festival International de Pétanque de Ouagadougou (FIPO) se tient du 25 au 30 juin 2024 sur l’espace de l’hippodrome de Nonsin. Elle est organisée par l’association club sportif de solidarité Naba Wangse. Les différentes articulations de ce premier rendez-vous ont été dévoilés ce jeudi 13 juin 2021 par le comité d’organisation.

La suite après cette publicité

La culture et le sport comportent des valeurs intrinsèques et lorsqu’on les allie, ils contribuent à la cohésion sociale. La pétanque plus particulièrement comporte des valeurs de partage, de rassemblement. C’est la vision de l’association club sportif de solidarité Naba Wangse. C’est pourquoi depuis deux ans elle tient le Festival International de Pétanque de Ouagadougou ( FIPO). Sa deuxième édition a été annoncée ce jeudi 13 juin 2024.

Déjà, elle se tient du 25 au 30 juin 2024 à l’hippodrome de Nonsin. Plus de treize pays sont attendus à ce deuxième cap selon Boureima Barry coordonnateur du FIPO. Des compétitions de nuits, en doublette, en tête à tête et les tirs sont au programme. La compétition farre soit l’Open international début les 28, 29 et 30 juin. « En sommes là pétanque est féru de capacité à promouvoir la cohésion sociale en alliant les valeurs de partage, l’inclusion et d’interaction», a fait savoir Boureima Barry.

Le président de l’association Maxime Zongo, lui, est allé plus loin en affirmant que la pétanque « c’est un sport qui regroupe. Autour de ce sport, on retrouve la cohésion sociale ». Au delà du sport, selon le président, cette édition connaîtra également des prestations d’artistes, une rue marchande, des expositions. « L’idée nous est venue parce que chaque année on organisait des compétitions de la discipline et beaucoup d’équipes venaient participer. Donc on a décidé de créer FIPO qui sera internationale», a fait savoir le promoteur.

Pour participer à cette édition, le festival se veut ouvert a écouter le Directeur Technique National de la fédération de pétanque (DTN) Victor Souly. C’est pourquoi il n’exige pas une licence aux participants. Par ailleurs une somme de 40 000f CFA est exigé pour ceux de l’Open et 2000f CFA pour les compétitions de nuits.

« Les inscriptions sont libres. Chacun vient s’inscrit par triplette. Tu peux choisir ton partenaire vous venez vous inscrire pour participer», a détaillé le DTN.

En terme de gain, le premier de la compétition Open répartira avec la somme de 2 000 000f CFA, le deuxième avec une somme de 1 000 000f CFA. Du 5ème au 8ème champion auront droit la somme de 100 000f CFA. Au niveau de la pétanque de nuit, le premier répartira avec la somme de 250 000f CFA. Par ailleurs le comité d’organisation attend plus d’une centaines de participants.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite