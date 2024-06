Bazèga/BEPC 2024 : 50,73 % de succès, résultats définitifs

publicite

Le samedi 15 juin 2024 à Kombissiri, la direction provinciale des enseignements post-primaire et secondaire du Bazèga a fait le point des résultats définitifs du BEPC, session de 2024. Sur un total de 3 278 candidats présentés, 1663 sont déclarés admis soit un taux de succès de 50, 73 %.

Dans la province du Bazèga, les résultats définitifs des premier et second du tour du BEPC session sont connus depuis le samedi 15 juin 2024. Selon les services des examens et concours de la direction provinciale des enseignements post-primaire et secondaire (DPEPS) du Bazèga, sur 3335 candidats inscrits, 3278 ont effectivement pris part à cette session 2024 du BEPC.

À l’issue des proclamations des résultats du premier et du second tour dans les différents jurys de la province, 1663 candidats sont déclarés admis avec un taux de succès général de 50,73 %, soit 48,94 % chez les filles et 53,48 % au niveau des garçons.

Pour rappel, la composition de l’examen du BEPC a débuté le 4 juin 2024 et selon la DPEPS du Bazèga, aucun incident n’a été signalé.

Source : Agence d’information du Burkina (AIB)

