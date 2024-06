Elargissement et modernisation de la Route Nationale N°2 (RN2) : Le Premier ministre lance les travaux

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a lancé les travaux d’élargissement et de modernisation de la route nationale N°2 (RN2), le samedi 15 juin 2024, à Ouagadougou. Ce projet stratégique vise à améliorer la fluidité du trafic, renforcer la sécurité routière et promouvoir un développement urbain harmonieux.

C’est par le vrombissement d’un bulldozer que le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a lancé officiellement les travaux de construction de la voie RN2. La modernisation de la RN2 représente une avancée significative dans l’amélioration des infrastructures de transport au Burkina Faso.

En effet, cette initiative ambitieuse concerne le tronçon allant du rond-point de la Jeunesse jusqu’à la voie de contournement, couvrant un linéaire global de 15,9 km avec une configuration de 2×2 voies, avec un échangeur au croisement de la voie de Rimkieta.

D’un coût global de 70 491 653 274 francs CFA, toutes taxes comprises et incluant le contrôle, la construction de cette infrastructure routière a été rendue possible grâce à l’appui financier de VISTA BANK et aux ressources de l’État burkinabè.

Prévu pour être achevé en trente-six (36) mois, hors saison pluvieuse, ce projet stratégique vise à améliorer la fluidité du trafic, renforcer la sécurité routière et promouvoir un développement urbain harmonieux. Ainsi, elle permettra d’assurer une liaison rapide entre le centre-ville et les quartiers comme Tampouy, Kilwin, Rimkiéta, Bissighin, Bassinko, Yagma, etc.

A cette occasion, le Gouvernement a invité l’entreprise en charge du projet à exécuter les travaux dans les règles de l’art et dans les délais prescrits. Il l’a également exhorté à maintenir une fluidité de la circulation et une sécurité absolue des usagers et riverains pendant l’exécution des travaux, en prenant le temps de mettre en place un plan de contournement avant le début effectif des travaux.

Source : DCRP/Primature

