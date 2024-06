Kongoussi : 20 hectares de bas-fonds labourés gratuitement au profit des sinistrés du terrorisme

publicite

Les brigades de mécanisation agricole ont labouré à titre gratuit une superficie de 20 hectares de bas-fonds rizicoles au profit de personnes déplacées du fait du terrorisme puis réinstallées, à Kongoussi, localité située à 100 km au nord de Ouagadougou, a appris l’AIB auprès du ministère de l’Agriculture.

Selon les services de communication du ministère de l’Agriculture, les bénéficiaires de ce soutien de l’Etat ont également reçu des semences améliorées de riz ainsi que de l’engrais, dont la valeur n’a pas été révélée. «Le Gouverneur (du Centre-Sud), Zoewendmanego Ouédraogo, a pu constater l’effectivité des labours gratuits au profit des PDI réinstallées», précise la source.

Le Gouverneur Ouédraogo surtout salué la résilience des personnes réinstallées les invitant à suivre rigoureusement les itinéraires techniques de production conseillés par le personnel d’encadrement. Les PDI ont exprimé leur soulagement et ont souhaité poursuivre la production pendant la saison sèche.

Le directeur régional en charge de l’Agriculture de la région, Serge Igor Birba, a indiqué que les travaux de labour vont se poursuivre pour satisfaire le plus grand nombre possible de PDI et d’agriculteurs.

«Dans cette région, il était prévu l’aménagement de 840 hectares de superficie. A ce jour, nous en sommes à 907 hectares. Pour ce qui concerne le site des PDI réinstallées, les labours se poursuivront pour prendre en compte un plus grand nombre», a confié M. Birba.

Dans le cadre de l’offensive agropastorale et halieutique, le gouvernement burkinabè a déployé, pour cette saison agricole, des centaines de travers à travers le pays pour aider les productions à emblaver des superficies plus importantes afin de combler durablement les déficits alimentaires chroniques du pays.

Source : Agence d’Information du Burkina (AIB)

