Tchad : Un incendie ravage un important dépôt de munitions de l’armée dans un quartier au Nord de N’Djamena

Au Tchad, un incendie d’une grande envergure s’est produit dans un dépôt «stratégique» de munitions de l’armée à Goudji, un quartier situé au Nord de N’Djamena, la capitale du pays, dans la nuit de mardi à mercredi 19 juin 2024.

Dans un message posté sur sa page Facebook, le président Mahamat Idriss Deby Itno a promis l’ouverture d’une enquête afin de situer les responsabilités. Par le même biais, il a présenté ses condoléances aux familles éplorées et souhaité prompt rétablissement aux blessés.

«Un incendie dans un dépôt des munitions au camp de la réserve stratégique a provoqué des dégâts humains et matériels. Paix aux âmes des victimes, sincères condoléances aux familles éplorées et prompt rétablissement aux blessés. Une enquête sera ouverte pour déterminer les causes et situer les responsabilités», a écrit le président Deby fils.

