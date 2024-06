L’association Wendkuni pour le développement de l’Afrique rêve d’un Burkina et d’une Afrique à l’exemple de la Chine dans les 30 prochaines années

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’association Wendkuni pour le développement de l’Afrique a lancé une campagne de formation massive au profit du Burkina Faso et plusieurs autres pays africains. La campagne se tient du 1er juin au 30 octobre 2024. L’objectif de cette formation est de transformer le Burkina Faso et l’Afrique en un géant pôle économique. Le lancement officiel de cette formation est intervenue le samedi 15 juin 2024 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Transformer le Burkina Faso et l’Afrique en Chine populaire d’ici 30 ans, tel est l’objectif recherché par le président fondateur de l’association Wendkuni pour le développement de l’Afrique, Pasteur Wendlarima Hermann Sawadogo, à travers une grande campagne de formation. Cette formation est destinée à 120 millions de jeunes en Afrique soit 20 millions de Burkinabè et 100 millions d’Africains va leur permettre d’acquérir plusieurs connaissances dans diverses domaines.

« Il y a beaucoup de modules. Il y a l’irrigation, le développement personnel, la saponification, l’élevage, l’agriculture, l’énergie solaire », a entre autres cité le Pasteur Wendlarima Hermann Sawadogo, sur les modules de la formation qui a débuté le 1er juin et s’étend jusqu’au 30 octobre 2024. Cette formation est éligible aux personnes âgées de 10 à 80 ans. Et les séances de formations se feront a-t-il indiqué en « pratique au siège de l’association sis au quartier Tanghin de Ouagadougou et en ligne pour ceux qui sont en provinces du pays et hors du Burkina ».

Pour participer à cette formation, les participants devront débourser la somme de 10 000 F CFA pour les Burkinabè et 25 000 F CFA pour ceux qui sont hors du pays. Toutefois, le président fondateur de l’association Wendkuni pour le développement de l’Afrique a souligné que ceux qui ne pourront pas s’acquitter du montant de formation, peuvent quand même venir s’inscrire.

Afin d’amorcer le développement de l’Afrique et du Burkina Faso, le Pasteur Wendlarima Hermann Sawadogo, a appelé « les jeunes à se former et à laisser les bagarres. Il faut prendre l’exemple de la Chine et de l’Inde pour se développer. Si vous êtes occupés et que vous avez des revenus, il n’y a plus de problème. Donc la formation est importante de même que la réconciliation ».

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite