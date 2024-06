« Toutes les guerres se perdent quand on a d’abord perdu la guerre de la communication » (Idrissa Ouédraogo, président du CSC)

5 mois après sa prise de fonction, le président du Conseil Supérieur de la Communication (CSC), Idrissa Ouédraogo, s’est exprimé à la télévision publique (RTB), le dimanche 23 juin 2024. Les échanges ont porté sur la désinformation et la vie des médias dans cette période de crise sécuritaire.

L’actualité récente est marquée par la fermeture de certains médias internationaux, et la suspension d’émissions de chaines locales. Face à ce que certains qualifient de musèlement de la presse, le président du CSC a été explicite.

« Loin de là, l’une de nos missions, c’est exactement de promouvoir la liberté d’expression et même de développer les médias. C’est une mauvaise lecture et je suppose que c’est parce qu’on ne sait pas exactement ce qui se passe en général et pour pouvoir faire en sorte que la liberté d’expression s’exprime dans sa plénitude, il faut recadrer. C’est pourquoi la Constitution a prévu une instance de régulation comme celle-là », a-t-il précisé d’emblée.

Et pour montrer l’engagement du CSC auprès des médias, le président du CSC a confié avoir entrepris plusieurs missions de médiation, conformément à leurs missions, entre beaucoup d’organes de presse et certains acteurs, où il y avait des difficultés pour qu’aucun media ne soit fermé.

Face aux phénomènes de désinformation et de fake news, Idrissa Ouédraogo a lancé un message à l’endroit des professionnels de médias, et des populations.

« Aucune guerre ne se fait sans la part communication. La désinformation est une arme de combat, c’est une arme d’hégémonie des plus grands… Aucune information n’est neutre. Il faudrait qu’on en prenne conscience, vis-à-vis de notre espace, vis-à-vis de notre société, faire en sorte qu’on ne tombe pas dans une forme d’indulgence coupable, parce que toutes les guerres se perdent quand on a d’abord perdu la guerre de la communication », a-t-il dit.

Source : JT de 20h de la RTB du dimanche 23 juin 2024

