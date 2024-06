Burkina Faso : L’Union pour le Service de l’Islam et de la Patrie prêche la Cohésion sociale et la participation citoyenne

A l’initiative de l’Union pour le Service de l’Islam et de la Patrie (USIP), une conférence publique sur la cohésion sociale et la participation citoyenne s’est tenue le dimanche 23 juin 2024 à Ouagadougou. Objectif, sensibiliser ses militants sur les valeurs de cohésion et de citoyenneté, gage de paix au Burkinab Faso.

« Education civique et citoyenne et la cohésion sociale », voilà la thématique qui a fait l’objet d’échanges lors de cette conférence publique à laquelle plus d’une centaine de personnes composées en majorité de militants de l’USIP y ont pris part.

De l’avis du président de l’USIP, Soumaila Donyiré, le Burkina Faso a mal à sa cohésion au sein des différentes communautés et pour y remédier il faut impérativement promouvoir les valeurs de cohésion sociale, de vivre-ensemble et les valeurs de participation citoyenne pour le développement du pays.

D’où l’intérêt de cette conférence publique dont l’objectif est de sensibiliser les militants de l’USIP sur ces thématiques. « Actuellement il y a un défaut de cohésion sociale au Burkina Faso. Pour le retour de la paix, nous avons besoin de la cohésion entre toutes les communautés. Il faut considérer tout le monde », a insisté Soumaila Donyiré.

Le conférencier du jour, Mahammad Gansonré, a du reste enseigné à l’assistance que les valeurs de cohésion sociale, de participation citoyenne sont des valeurs promues par l’islam et que tout bon musulman devrait exprimer ses valeurs au quotidien.

Selon lui, le vivre ensemble et la cohésion entre les communautés doivent être une préoccupation de tous, sans aucune forme de distinction. L’actionnariat populaire prôné par le pouvoir actuel n’est pas passé inaperçu et le conférencier a encouragé les participants à adhérer à cette forme de solidarité qui d’après lui est encouragé par l’Islam.

Mahammad Gansonré a profité de l’occasion pour encourager le chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré à promouvoir le travail collectif comme le président feu Thomas Sankara l’avait fait et ainsi engager tous les Burkinabè au développement du pays.

L’Union pour le Service de l’Islam et de la Patrie (USIP), faut-il le rappeler, a été créée en septembre 2020 et reconnue officiellement en juillet 2022. Sa principale mission est de promouvoir les valeurs culturelles islamiques dans la société, l’éveil et la participation citoyenne, mais aussi de propager la compréhension de l’islam. Elle compte à ce jour plus de 200 membres.

