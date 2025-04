JCI Burkina Faso : La COZOLO conjointe 2025 à Dédougou, catalyseur d’impact et d’intégrité

La Jeune Chambre Internationale (JCI) Burkina Faso a organisé sa Conférence de Zone Locale (COZOLO) conjointe des zones Est et Ouest pour l’année 2025. L’événement, qui s’est déroulé du 24 au 26 avril à Dédougou, a rassemblé plus de 300 jeunes leaders dynamiques, représentant les 16 Organisations Locales Membres (OLM) qui constituent l’ossature de la JCI à travers le Burkina Faso.

Sous la direction du Président national pour le mandat 2025, le Dr Ousséni Soré, cette COZOLO conjointe a servi de plateforme stratégique pour une évaluation approfondie des progrès réalisés à mi-parcours de l’année. Elle a également permis de définir de nouvelles perspectives et de renforcer la cohésion au sein du réseau national.

« Il s’est agi de faire le bilan à mi-parcours des activités qui ont été menées dans le plan d’action, au but effectivement de dégager des perspectives », a souligné le Dr Soré. La COZOLO a également joué un rôle préparatoire crucial en amont des échéances internationales, notamment la prochaine évaluation de la zone Afrique et Moyen-Orient prévue à Durban en Afrique du sud.

Les activités de la conférence se sont articulées autour des quatre domaines d’opportunité fondamentaux de la JCI dont le développement individuel, le développement communautaire, l’entrepreneuriat et l’internationalisme.

Un témoignage éloquent de l’engagement communautaire de la JCI a été l’acte de solidarité envers les personnes déplacées internes (PDI). « Le petit geste modeste que nous avons fait ce matin, c’est de partager un repas communautaire avec les personnes déplacées internes, pour communier avec eux, pour dire que nous sommes engagés à leurs côtés », a affirmé le Président national.

Aboubacar Traoré, Vice-président national en charge de la zone Ouest, a mis en lumière l’importance synergique du développement individuel et communautaire au sein de l’organisation. « Les activités que nous menons sont des activités de développement individuel, c’est-à-dire le développement du leadership, le développement personnel, à travers les formations, les études. Également, nous faisons des activités communautaires et sociales, afin de renforcer la cohésion sociale », a-t-il précisé.

L’intronisation de 24 nouveaux membres a constitué un moment phare de la COZOLO, avec un accent particulier placé sur la valeur cardinale de l’intégrité. Selon Aboubacar Traoré, ces nouveaux membres doivent incarner des exemples vivants du bon comportement, de la bonne autorité.

Le Gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Pierre Bassinga Bado, a honoré l’événement de sa présence et a salué l’alignement de la JCI Burkina Faso sur les valeurs promues par les autorités de la transition, en particulier l’intégrité. Il a également exprimé sa reconnaissance pour l’action concrète de l’organisation envers les personnes déplacées internes.

« Par cet élan de générosité, vous avez fait la démonstration concrète que quand il s’agit d’avoir de l’empathie et de la compassion pour les plus faibles, les plus vulnérables… vous êtes en capacité de consentir d’énormes sacrifices. Vous avez donné au mot solidarité toute sa quintessence, toute son essence », a-t-il déclaré.

La COZOLO conjointe 2025 de la JCI Burkina Faso s’est achevée sur une note résolument positive, marquée par l’atteinte de plusieurs objectifs clés. L’événement a permis de renforcer les compétences des membres, d’accueillir de nouveaux leaders au sein de l’organisation et de dynamiser l’engagement communautaire à travers des initiatives telles que le cross populaire « Je suis la paix » etc.

Akim KY

Burkina 24

