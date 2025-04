L’audacieux pari de Christophe Ilboudo : Un bateau made in Burkina Faso flotte sur les eaux de Tanghin

publicite

Sur les eaux paisibles du barrage de Tanghin, à Ouagadougou, une silhouette insolite attire depuis peu tous les regards : un bateau flambant neuf, robuste et fièrement made in Burkina Faso. Bassibri Christophe Ilboudo, surnommé « l’homme qui fabrique tout sauf les cercueils », a concrétisé son rêve d’enfance en donnant vie à ce bateau d’exception. Long de 15 mètres, large de 5 mètres, pesant près de 7 tonnes, l’engin peut filer sur l’eau à une vitesse de 40 à 50 km/h. Fruit d’une collaboration entre l’inventeur burkinabè Bassibri Christophe Ilboudo et le Ministère en charge des Ressources animales et halieutiques, ce projet vise à moderniser les techniques de pêche et booster la production nationale. Une équipe de Burkina 24 s’est rendue sur place pour rencontrer cet esprit créatif et découvrir les secrets de sa réalisation… Entretien à « Tanghin Barrage » !

La suite après cette publicité

Burkina 24 : Pouvez-vous nous parler de votre parcours ?

Bassibri Christophe Ilboudo : Je suis entrepreneur, spécialisé dans le rebobinage industriel des moteurs électriques et de toute machine utilisant des bobines.

Burkina 24 : Qu’est-ce qui vous a motivé à construire ce bateau ?

Bassibri Christophe Ilboudo : C’est un rêve d’enfance. Quand j’avais entre 14, 15 ans, grâce au président Thomas Sankara, nous avons été envoyés à Cuba. Là-bas, nous avons voyagé à bord d’un bateau appelé « Commandant Pinard » un navire de plus de quatre étages pour rejoindre l’île de la Jeunesse. Depuis ce jour, j’ai toujours rêvé d’en construire un.

Parce que voir une maison à 4 niveaux qui roule dans l’eau, c’est quelqu’un qui a vraiment souffert pour faire ça. Et je me suis dit voilà quelqu’un qui a pensé beaucoup. Malheureusement, au moment de choisir ma filière, j’avais opté pour la construction navale, mais comme le Burkina n’est pas un pays côtier, l’ambassade a supprimé cette option.

Je me suis alors réorienté vers le système électrique industriel, là où actuellement, c’est ça même qui nous fait gagner l’argent pour pouvoir faire les bateaux. Aujourd’hui, tout ce qui est moteur électrique, bobine, c’est mon métier.

Burkina24 : Quelles matières avez-vous utilisées pour la réalisation ?

Bassibri Christophe Ilboudo : Principalement de la fibre de verre, de la résine, du bois, du fer et bien d’autres matériaux.

Burkina 24 : Combien de temps a duré la construction ?

Bassibri Christophe Ilboudo : Environ 45 jours, malgré les contraintes liées à l’absence d’atelier. Nous travaillions uniquement la nuit, de 17h/18h à 3h/4h du matin, à cause des produits utilisés qui interdisaient le travail de jour.

Burkina 24 : Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?

Bassibri Christophe Ilboudo : La principale difficulté fut le manque d’atelier adapté, nous obligeant à travailler de nuit à cause des produits chimiques. Le transport du bateau terminé a également posé problème : nous avons dû demander une escorte de la mairie et même couper le bateau en deux pour passer sous des câbles électriques, puis le remonter.

Un atelier approprié au bord de l’eau aurait évité ces complications et réduit le délai de construction, car nous aurions pu tester le bateau directement après l’achèvement, au lieu de passer deux semaines supplémentaires à ressouder les parties coupées.

Burkina 24 : Le test sur l’eau s’est-il bien passé ?

Bassibri Christophe Ilboudo : Oui, globalement. Le seul souci a été le moteur, pas totalement adapté faute de moyens. Il y avait un problème uniquement avec le moteur. C’est un bateau grue avec un moteur installé. Le financement est le point crucial, car les moyens manquent.

Le moteur doit être plus puissant que ce qu’on a actuellement. C’est le seul obstacle pour un fonctionnement optimal. Sinon, il travaille normalement, mais le moteur est plus faible et nécessite un modèle plus robuste, ce que notre budget actuel ne permet pas.

Burkina 24 : Quelles mesures de sécurité avez-vous mises en place ?

Bassibri Christophe Ilboudo : Des barrières de sécurité, des gilets de sauvetage et des extincteurs. Nous avons reproduit les mesures observées ailleurs. Des barrières sont installées partout pour prévenir les chutes. Nous disposons de gilets de sauvetage. Voilà pour la sécurité. Sans problème de santé, il est impossible de tomber à l’eau accidentellement grâce à ces dispositifs.

Burkina 24 : Le bateau est-il destiné à un usage personnel ou public ?

C’est d’abord un projet du ministère de l’Agriculture pour la récolte des poissons. Nous sommes allés avec le ministère à Samendeni et, sans mentir, enlever même une tonne de poissons dans les cages flottantes était difficile.

Sur ces cages, s’arrêter ou soulever posait problème. Une grue aurait facilité les choses. De plus, le directeur général m’a envoyé une vidéo de Chine montrant un bateau utilisé pour la récolte de poissons.

C’est un autre modèle. Nous avons fait beaucoup de bateaux, mais il a suggéré qu’un bateau à grue serait bénéfique pour le projet de l’offensive agrosylvopastorale et halieutique. C’est pourquoi nous l’avons conçu.

Mais nous l’avons créé initialement pour la récolte. On peut aussi en faire une attraction touristique. Ici et même en haut, nous allons mettre des chaises. Cela représente beaucoup de travail : récolte de poissons et tourisme simultanément.

Bassibri Christophe Ilboudo : C’est d’abord un projet du ministère de l’Agriculture pour la récolte des poissons, car c’est une tâche compliquée avec les petites pirogues. Mais on envisage aussi une ouverture touristique.

Burkina 24 : Quel est le coût total de la réalisation ?

Bassibri Christophe Ilboudo : Beaucoup de millions de francs CFA.

Burkina24 : Comment fonctionne le bateau ?

Bassibri Christophe Ilboudo : Il fonctionne avec un moteur Mercedes et des hélices. L’alimentation électrique est assurée par des plaques solaires pour les ventilateurs et autres équipements. Un moteur Mercedes immergé propulse l’ensemble du bateau.

Burkina 24 : Possédez-vous un permis pour conduire un bateau ?

Bassibri Christophe Ilboudo : Bien sûr ! J’envisage même de donner des cours. Concernant le permis, étant le premier fabricant, je devrai probablement créer une école pour former les futurs conducteurs de ce type de bateau.

Burkina 24 : Peut-on espérer voir d’autres bateaux made in Burkina sur le marché ?

Bassibri Christophe Ilboudo : Si on reçoit des commandes, on les fabriquera sans problème.

Burkina 24 : Êtes-vous satisfait d’avoir réalisé ce rêve d’enfance ?

Bassibri Christophe Ilboudo : À moitié, mais, je serai pleinement satisfait quand les gens viendront le visiter en toute sécurité. Pour l’instant, ce n’est pas encore ouvert au public et certains tentent de s’y rendre en pirogue, ce qui est dangereux.

Bassibri Christophe Ilboudo : J’en appelle au gouvernement pour nous aider avec des moyens d’accompagnement, notamment un atelier au bord de l’eau. La mairie a donné son accord, il ne reste plus qu’à concrétiser. Nous pouvons faire encore mieux, même des bateaux avec piscines intégrées !

Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaire)

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite