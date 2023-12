Parc d’attraction de Boulbi : Un joyau gastronomique mis en place par un « orphelin de Sankara »

publicite

Le parc d’attraction de Boulbi, un complexe gastronomique et espace récréatif a officiellement ouvert ses portes le samedi 23 décembre 2023 à Ouagadougou.

Situé au sein du Camping les cocotiers, le parc d’attraction de Boulbi, est un ensemble gastronomique composé de Bar – Restaurant ; Espace loisir équipé de boite souterraine, des pistes de danse, deux grands manèges pour les jeux d’enfants et d’adultes, des balançoires, des chaises volantes, une Piscine; un Centre culturel « la Tropicana » pour des activités artistiques, des festivités ; le Parc d’attraction ; des dortoirs pour les vacanciers et tout séjour. Ce joyau vient d’ouvrir ses portes dans l’arrondissement 11 de Ouagadougou précisément dans le quartier Boulbi, route de Saponé.

C’est un joyau réalisé sur un espace de plus de 2 hectares jouxtant le barrage de Boulbi qui lui offre ces douceurs et sa beauté. Ce parc a été pensé et réalisé par Ilboudo Bassibri Christophe, l’un des anciens étudiants formés à Cuba, communément appelés les Orphelins de SANKARA.

Ils sont trois à la manœuvre, le promoteur, son fils et son ami. Ce créateur polyvalent s’est inspiré de son expérience et se son séjour de Cuba pour transposer le savoir-faire dans son pays. Tout le dispositif été conçu et réalisé de ses propres mains. « En Cuba on nous a tous appris. La soudure Le bobinage industriel, j’ai mis tout ça en application. Tout ce qui est ici c’est j’ai fabriqué », a-t-il indiqué.

Ouédraogo Brahima, Conseiller technique, représentant le ministre d’État en charge de la Fonction publique, président de la cérémonie n’a pas caché son admiration après avoir visité l’espace. « J’ai été fortement impressionné par l’étendu du chantier qui a lieu ici, l’étendu des investissements et du savoir-faire.

C’est la preuve qu’avec un peu de génie on peut réaliser de grand-chose. C’est à mettre à l’actif du promoteur et de l’ensemble des Burkinabè qui sont allés très jeunes à Cuba qui ont eu de l’expertise qu’ils mettent au service du pays », a-t-il laissé entendre.

Cette réalisation vient confirmer la qualité de la formation réussie de Cuba par des étudiants burkinabè qui s’en servent à bon escient, selon Stanislas Patenéma Damiba, Président de l’Association pour la Solidarité et l’Amitié des Etudiants formés à Cuba (ASAC-BF).

« Cette réalisation est le fruit du savoir-faire que les étudiants ont appris en Cuba dans des différents domaines. Moi je pense que c’est une fierté. Ceux qui pensaient que les anciens étudiants formés en Cuba c’étaient des étudiants sous-formés depuis 30 ans, je pense que maintenant commencent à comprendre qu’il y a de la matière dans les anciens étudiants formés au Cuba », a-t-il fait entendre.

Ilboudo Bassibri Christophe, l’un des anciens étudiants formés au Cuba est également le patron de l’entreprise STG spécialisée dans l’entretien des machines industrielles. Ce spécialiste en bobinage industriel, a débuté sa carrière à la SONABEL, passé par l’ONEA, la BRAKINA, avant de s’intégrer dans les mines.

B Christophe Ilboudo est un fervent défenseur du consommons burkinabè. « Que les gens viennent apprécier et ça nous donne encore le courage de créer et d’inventer », a-t-il terminé. Le parc est aussi ouvert aux manifestations festives.

Akim KY

Burkina 24

