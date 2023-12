Sahel : Le détachement de Gendarmerie de Gorgadji neutralise plusieurs terroristes

publicite

Une attaque terroriste a visé ce dimanche 24 décembre 2023 *vers 05heures* le détachement de Gendarmerie de la commune rurale de Gorgadji, province du Séno, région du Sahel. Les assaillants terroristes *lourdement armés* sont venus en grand nombre à bord de plusieurs véhicules et motocyclettes.

Cette attaque a été vigoureusement repoussée par les gendarmes et les VDP de ladite commune, mettant l’ennemi en déroute. Au cours des combats, plusieurs terroristes ont été neutralisés. Ainsi, plus d’une dizaine de corps *terroristes* ont été *dénombrés* sur *les lieux*. *Plusieurs autres corps ont été emportés par l’ennemi dans sa fuite.*

D’importants matériels *de combat* ont été saisis des mains des terroristes comprenant notamment :

– des armes ( mitrailleuse 12.7, fusils kalachnikov, lance-roquette, etc.)

– des munitions et accessoires pour armes (charges, chargeurs, bandes)

– des motocyclettes

– des postes radio émetteur-récepteur

– des téléphones portables

– divers autres matériels

Du côté des Forces combattantes patriotiques, on enregistre quelques blessés légers. Par ailleurs, parmi les populations civiles, une (01) femme et un (01) enfant ont été blessés par balles et pris en charge par le personnel médical *du détachement.* Leur état de santé est stable. Le ratissage se poursuit avec l’appui des autres unités et des vecteurs aériens.

Source : Gendarmerie Nationale

