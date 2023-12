L’association sportive burkinabè de Sambo souhaite se doter d’une fédération en 2024 pour vulgariser la discipline

publicite

Peu connus dans le terroir, les professionnels de Sambo au Burkina Faso ne veulent plus que leur discipline reste dans l’ombre. C’est dans ce sens que l’association sportive burkinabè de Sambo qui souhaite ardemment s’ériger en une fédération l’an prochain, a initié un stage national qui a réuni plus d’une soixantaine d’athlètes venus de tout le pays le samedi 23 décembre 2023.

Le Sambo est un sport de combat d’origine russe peu connu dans le milieu sportif burkinabè. Ce sport est un mélange de plusieurs disciplines sportives à savoir le judo, le karaté, la boxe et la lutte traditionnelle.

Selon le président de l’association sportive burkinabè de Sambo, Bapla Palenfo c’est depuis 2020 que ce sport est pratiqué au Burkina Faso.

«Trois ans donc que nous faisons de notre mieux pour faire rayonner ce sport si intéressant et si passionnant. Grâce à la détermination et à l’abnégation des précurseurs de cette discipline que nous sommes, le Sambo est de plus en plus connu sous nos cieux. En effet de nos jours, une centaine de personnes le pratiquent dans les quatre coins du pays», a-t-il fait savoir.

Pour Bapla Palenfo, leur objectif est de disposer d’une fédération nationale pour leur permettre de mieux fonctionner mais surtout de vulgariser ce sport. «Nous n’avons pas pour le moment une fédération nationale, certes mais nous sommes en train de nous organiser pour la réalisation de cet objectif en 2024. D’ores et déjà, nous avons 9 clubs au pays qui sont d’ailleurs représentés ici aujourd’hui», a-t-il renseigné.

Il a souligné que l’organisation du présent stage réunissant des athlètes venus de partout à travers le pays leur offre un cadre pour non seulement, se concerter mais surtout pour se partager les expériences. Et aussi contribuer à une «meilleure visibilité et connaissance» du Sambo au Burkina Faso. «Au cours de cette rencontre, vous aurez des explications claires sur les techniques, tactiques et règlements intérieurs du Sambo», a-t-il dit aux athlètes.

Malgré que la discipline soit peu connue au Burkina Faso, le pays regorge déjà des athlètes qui parviennent à s’imposer à l’échelle continentale et internationale en l’occurrence de Israël Mano. Ce dernier croit que dans les cinq années à venir, le Sambo aura son mot à dire dans l’univers sportif burkinabè.

« Je vois l’émergence du Sambo au Burkina Faso parce qu’on est déjà parti sur une bonne lancée avec nos différentes participations aux championnats africains et mondiaux. Vu l’adhésion des gens, je pense que d’ici 5 ans le Burkina Faso sera une nation de Sambo», a-t-il affirmé.

Israël Mano est aussi revenu sur sa dernière participation au championnat mondial de Sambo en Arménie. Sur son manque de résultat à cette compétition, il a signalé qu’il a l’habitude de combattre dans la catégorie de 98 kilos mais lors de ce championnat, il a choisi de se battre dans la catégorie de 88 kilos pour augmenter ses chances d’obtenir une médaille.

«Mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme je le voulais. Il faut savoir qu’en termes de perte de poids, ce n’est pas facile, on perd de l’énergie, on perd de la force. Je pense que c’est à ce niveau là que les choses ne se sont pas bien passées. Je n’ai pas bien géré ma perte de poids», a-t-il reconnu.

Kadiatou Ouédraogo, arbitre continentale de Sambo pour le compte du Burkina admet que ce stage est riche du fait qu’il permettra aux athlètes d’amasser plusieurs connaissances sur le Sambo mais aussi servira à faire découvrir cette discipline au grand public. Elle a poursuivi que le Sambo est un des meilleurs sports parce qu’il fait appel à plusieurs disciplines sportives.

