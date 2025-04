San Yaaka : Trois ans de valorisation de la culture San au Burkina Faso

publicite

L’émission radiophonique « San Yaaka » (animation culturelle en langue San) a soufflé sa troisième bougie le samedi 26 avril 2025 à la RTB Radio Rurale à Ouagadougou. Placée sous le thème « culture San, un facteur de cohésion sociale », cette célébration a été l’occasion de souligner le rôle crucial de l’émission dans la promotion du dialogue inter-ethnique et de la parenté à plaisanterie.

Le troisième anniversaire de l’émission radiophonique « San Yaaka » a été marqué par une émission spéciale en présence de la direction de la RTB, de chefs coutumiers et d’auditeurs. Ce programme a été riche en échanges, en performances d’artistes, en remise d’attestations honorifiques et en une visite d’une exposition d’objets culturels San.

« Cette émission est à saluer et à soutenir. Nous leaders coutumiers, invitons tous les jours a à un retour aux sources, gage de cohésion sociale, de vivre ensemble et de développement socioéconomique », a déclaré le représentant de Kamsongh-Naaba Kiiba, parrain de cet anniversaire.

Le ministre du Mogho Naaba a souligné que cette initiative va certainement apporter du courage et de la joie aux habitants de cette région qui vivent déjà des moments difficiles. « Si on est découragé à un certain moment et on se rend compte que ceux qui sont dans la ville se battent pour la culture de notre région, cela leur donne encore plus de résilience. La culture est une arme de résistance », a-t-il lancé.

Egalement, la représentante du directeur général de la RTB, Grâce Isabelita Foro, a indiqué que cette émission sera diffusée sur les antennes régionales notamment dans la région de la boucle du Mouhoun.

« Depuis le 26 mars 2022, San Yaaka a su, à travers 111 émissions réalisées, donner la parole à plus de 70 artistes Sanan et Moosé. Mettre en lumière des pans entiers du patrimoine oral, musical et historique du peuple San et surtout rassembler autour des valeurs de la promotion de langue San en particulier les 3 dialectes que sont le Mak le Maya et Matya », a-t-elle relevé.

Cette émission fait également la promotion de la parenté à plaisanterie, la fraternité et le vivre-ensemble. « Un San n’est rien sans un Moaga tout comme un Moaga n’est rien sans un San », a dit Grâce Foro.

Le journaliste et panéliste Mahadi Tiegna a insisté sur l’importance de valoriser toutes les cultures et ethnies, soulignant que dans le contexte sécuritaire actuel, puiser dans les valeurs culturelles est essentiel pour la résilience. Dans ce contexte sécuritaire, « nous avons besoin d’aller tirer des valeurs culturels pour pouvoir résister », a-t-il ajouté.

L’animateur de San Yaaka, Dji Marc Koussoubé, a rappelé que l’émission est diffusée chaque samedi de 9h à 10h sur la RTB Radio Rurale 90.3 FM.

Djamila WOMBO (Stagiaire)

Burkina 24

