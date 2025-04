Taras Olyl, la voix d’un engagement pour la paix

publicite

Engagé, Taras Olyl fait de la musique une arme pacifique. Cet artiste burkinabè utilise ses chansons pour dénoncer les injustices et appeler à l’unité nationale face au contexte sécuritaire. Entre mélodies conscientes et messages d’espoir, il trace son chemin avec une seule conviction : la paix ou rien.

La suite après cette publicité

Lankoandé Omer Léon, plus connu sous le nom de Taras Olyl, est un artiste burkinabè au parcours singulier. Dès les bancs de l’école, il se distingue par son sens de l’engagement, animé par le besoin de dénoncer les injustices et les maux qui gangrènent nos sociétés. Une conviction profonde qui le pousse, très tôt, à créer une association dédiée à la cause sociale.

Après ses études, c’est vers la musique que Taras Olyl se tourne pour prolonger son engagement. Artiste reggae-man, il répond à l’appel patriotique lancé par les autorités burkinabè, notamment par le président du Faso. « Moi, j’ai décidé de répondre à cet appel en chantant pour la paix, en invitant chacun à s’aligner derrière les FDS et les VDP pour le retour de la sécurité dans notre pays », confie-t-il.

À travers ses mélodies, Taras Olyl porte des messages forts : paix, éveil des consciences, sensibilisation. Son répertoire comprend déjà trois singles, tous empreints d’un engagement sans faille.

Le premier, intitulé « Yandouama » — qui signifie paix en langue gourmantchéma — est une véritable prière pour son peuple meurtri. « Mon peuple souffre. Chaque jour, on entend des cris, des pleurs… Nous demandons la paix au quotidien, c’est pourquoi j’ai voulu commencer ma carrière en prônant d’abord la paix », explique-t-il.

Son deuxième titre, « Jah Son », retrace le combat personnel de l’artiste, un parcours semé d’embûches, marqué par la persévérance et le courage. Enfin, son dernier single, « Soldat », est une mélodie vibrante aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP).

Chantée en français, en anglais et en gourmantchéma, cette chanson rend hommage à ces héros de l’ombre. « J’ai décidé de penser aux FDS et aux VDP pour que ceux qui sont à l’international sachent qui est le soldat burkinabè, qui sont nos FDS et nos VDP », souligne Taras.

Et l’aventure musicale de l’artiste ne s’arrête pas là. Il prépare actuellement un album de 7 titres, fidèle à son credo : l’engagement, ou rien. « Nous chantons aujourd’hui pour éveiller les consciences, pour permettre à maman Africa de se réveiller… Il est temps que nous, jeunes africains, soyons prêts à combattre l’impérialisme », martèle-t-il avec conviction.

Taras Olyl lance un appel solennel à tous les Burkinabè, artistes ou non : il est temps de se donner la main, de cultiver la paix et la cohésion sociale pour faire face ensemble à l’insécurité. Ses œuvres sont disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement, ainsi que sur Facebook et YouTube.

Saly OUATTARA

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite