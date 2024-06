Insertion professionnelle des étudiants : Un forum s’invite pour promouvoir les talents

publicite

0 Partages Partager Twitter

Pr Adjima Thombiano, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation a patronné la cérémonie d’ouverture de la 1ère édition du forum des talents qui se tient du 27 au 28 juin, à Ouagadougou. Cette 1ère édition du forum des talents est alignée sur le thème «transformer l’excellence en succès ».

La suite après cette publicité

Le forum des talents vise à offrir aux étudiants l’opportunité de trouver des contrats d’embauche, des stages probatoires, des stages et des sujets pour leurs projets de fin d’études. Il s’agira entre autres pour les étudiants au cours de ces jours d’échanger de façon individuelle avec les entreprises afin d’améliorer leurs présentations personnelles, leurs pitch et développer des connaissances lors des échanges one-to-one ou des conférences. Et pour les entreprises, le forum leur donne l’occasion de repérer ou de recruter de jeunes talents.

La présidente du comité d’organisation, Yasmine Koné a laissé entendre que ce forum offre aux participants l’opportunité de partager leurs connaissances sur comment transformer l’excellence en succès. «Le forum des talents est une plateforme d’échange, de collaboration où vous pouvez construire ou débuter la construction d’un avenir brillant et prometteur », a-t-elle avancé.

Pour Isidore Kini, fondateur de l’Université Aube Nouvelle, le thème retenu pour cette première édition du forum des talents : «Transformer l’excellence en succès » raisonne fort et rappelle l’importance de reconnaître et de valoriser les compétences et les passions qui sommeillent «en chacun de nous».

«C’est en cultivant ces talents que nous pouvons construire un avenir solide, durable et prospère pour notre nation», a-t-il appuyé.

Noélie Tiendrébéogo, directrice générale de Ecobank Burkina, sponsor officiel de ce forum, se dit heureuse pour sa structure de soutenir un tel événement qui vise non seulement à valoriser des talents mais aussi et surtout à créer des opportunités de développement pour ces jeunes talents.

«Chers talents, au cours des deux journées que vous allez passer ici, vous aurez l’occasion d’assister à des conférences inspirantes et des rencontres avec les entreprises dans les différents domaines. Tous ces instants devant vous permettre de mettre en avant, vos talents », a-t-elle ajouté en complétant que ce forum permettra aux participants de nouer des contacts « précieux » pour la suite de leur carrière.

Le patron de cette première édition, Pr Adjima Thiombiano, ministre en charge de l’enseignement supérieur a affirmé que ce forum vient combler un vide. «Parce que vous vous rappelez qu’au niveau du ministère (de l’enseignement supérieur, ndlr), il y a le forum national de la recherche scientifique et de l’innovation technologique qui est un espace des chercheurs et des enseignants chercheurs d’une part, et le monde de l’entreprise d’une autre part.

Mais entre, je dirai des universités (…), une chose est de produire les talents et l’autre chose est de valoriser ces talents. Et c’est cette partie valorisation qui constituait, à mon point de vue, une lacune importante », a-t-il relevé.

Selon le ministre Thiombiano si l’hypothèse selon laquelle, il y a une inadéquation entre la formation et l’emploi peut être vraie, il y a des situations où cela ne tient pas.

«Ce n’est pas exact justement parce que nous ne savons pas mettre en valeur des talents que nous formons. Et c’est pourquoi cet espace me semble un espace qu’il faut promouvoir afin que tous les produits formés dans les institutions d’enseignement supérieur trouvent un cadre pour «monnayer» leurs talents», a-t-il interpellé tout en invitant à pérenniser ce forum.

En rappel, ce forum réunit 200 talentueux étudiants burkinabè issus des établissements d’enseignement supérieur, selon le classement de CAMES et du ministère en charge de l’enseignement supérieur.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite