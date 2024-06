Distribution frauduleuse d’eau courante : Un réseau interpellé à Ouagadougou

publicite

0 Partages Partager Twitter

La cellule économique et financière de la section de recherches de la troisième légion de Gendarmerie de Ouagadougou a mis un terme au parcours d’un présumé réseau fraudant dans la distribution d’eau courante dans plusieurs quartiers de la ville de Ouagadougou. Le réseau, composé de cinq personnes, a été présenté à la presse ce jeudi 27 juin 2024 à l’occasion d’une conférence de presse à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Ils sont tous majeurs. Ce sont, pour la plupart, des Burkinabè. Certains d’entre eux sont d’anciens contractuels de l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA). Telles sont entre autres caractéristiques données par la cellule économique et financière de la section de recherches de la 3e légion de Gendarmerie de Ouagadougou sur l’identité des membres du présumé réseau auteur de fraude dans la distribution d’eau courante dans plusieurs quartiers de la ville de Ouagadougou.

« Ce sont tous des majeurs. On retrouve une nationalité étrangère parmi les présumés auteurs. On n’a pas affaire à des repris de justice », a quelque peu décrit l’Adjudant-Chef Aimé Yaméogo, chef de la cellule économique et financière de la section de recherches de la 3e légion de Gendarmerie.

Ils sont au nombre de cinq personnes. Le mode opératoire du présumé réseau fraudeur est de deux ordres, si l’on s’en tient aux dires du Lieutenant Justin Bagré, Commandant de la section de recherches de la 3e légion de Gendarmerie de Ouagadougou.

Un préjudice de 150 000 000 de F CFA en 2023

Tout est parti, a rappelé l’Adjudant-Chef Aimé Yaméogo, d’une plainte écrite contre X en date du 16 février 2024, émanant de l’ONEA à leur endroit pour soustraction frauduleuse d’un réseau de distribution de l’eau courante.

« Au reçu de cette plainte, la cellule a ouvert une enquête sur instruction du Procureur du Faso, près le Tribunal de grande instance Ouaga I, pour élucider cette affaire afin de situer les responsabilités en vue de faire respecter la loi », a-t-il poursuivi laissant entendre que l’enquête a effectivement permis de constater la consommation frauduleuse d’eau au préjudice de l’ONEA.

Ladite enquête, a-t-il en outre indiqué, a concerné toutes les agences de l’ONEA relevant du ressort territorial de la Direction régionale de Ouagadougou à savoir les agences du Centre, de Tampouy, de la Zone d’activités diverses (ZAD), des 1200 logements et celle de Gounghin.

S’il a estimé les pertes, pour la seule agence de la ZAD, courant 2020 à 2023, à 30 862 606 de F CFA, Moussa Siemdé, Directeur régional de Ouagadougou de l’ONEA, a avoisiné le préjudice subit au cours de l’année 2023, pour l’ensemble des cinq agences, à 150 000 000 de F CFA.

Dans le cadre de ladite enquête, a en somme confié l’Adjudant-Chef Aimé Yaméogo, 42 ménages ont été suspectés et 23 d’entre eux ont fait l’objet d’enquête, qui a permis l’interpellation de 05 présumés auteurs, avec des complices censés être conduits devant le Procureur du Faso, près le TGI Ouaga I pour suite à donner. « L’enquête se poursuit. Les autres ménages suspectés seront visités », a-t-il informé.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite