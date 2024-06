Jeux africains 2024 : Au Rugby, le Burkina Faso a porté plainte et a été rétabli dans ses droits

publicite

A l’occasion des Jeux Africains de 2024, qui se sont tenus à Accra, une controverse a éclaté concernant le classement entre le Burkina Faso et le Kenya au jeu de rugby à sept. Le Burkina Faso a été classé 4e au lieu de la 3e place. Le Burkina Faso a porté plainte et a été rétabli dans ses droits par la Commission juridique et disciplinaire de Rugby Afrique qui a mis en lumière les manquements dans la gestion du tournoi.

Le Burkina Faso et le Kenya ont terminé à égalité parfaite avec 12 points chacun aux Jeux africains au rugby. Ainsi, selon le règlement du tournoi, le critère de départage est la confrontation directe entre les deux équipes. Le Burkina Faso ayant remporté la première journée contre le Kenya avec un score de 10 à 5, il aurait dû être classé devant son adversaire au classement général.

Pourtant le Kenya a pris la médaille de bronze devant le Burkina Faso classé quatrième. La présidente de la Fédération burkinabè de rugby Rolande Boro a saisi la commission juridique et disciplinaire de rugby Afrique (la fédération africaine) à ce sujet. Après une longue bataille, la commission a donné raison au Burkina Faso. Les Etalons rugbymen à sept se classent désormais troisièmes du tournoi. Le Kenya prend la place qui lui était due, à savoir la quatrième.

En plus de cela, le directeur du tournoi a été blâmé pour négligence et manquements à ses devoirs. Il a aussi été suspendu pour inconduite pendant trois mois, avec sursis et mise à l’épreuve d’un an.

