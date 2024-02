Le Burkina Faso confirme sa participation aux 13e Jeux africains au Ghana

publicite

Le ministre des sports confirme la participation du Burkina Faso aux 13ème Jeux africains, lors du conseil des ministres du mercredi 28 février 2024. Cet événement sportif se tient du 3 au 23 mars 2024 à Accra, au Ghana. Le Burkina Faso est engagé dans 15 disciplines sportives, a annoncé le conseil des ministres.

Le thème retenu pour ces 13e jeux de la francophonie est « Vivre le rêve africain ». Ces jeux promettent de rassembler 54 nations dans un esprit de fraternité et de compétition saine. Le Burkina Faso se prépare à briller dans 15 disciplines sportives à savoir l’athlétisme, le badminton, le basketball 3×3, le beach volley, la boxe, le cyclisme, le handball, le judo, le karaté do, la lutte, la natation, le rugby, le taekwondo, le tennis et le tennis de table.

« Les jeux africains sont une compétition sportive multidisciplinaire qui visent à promouvoir le sport africain de haut niveau et à encourager les échanges culturels entre les Etats membres de l’Union africaine. Ces jeux sont également une opportunité pour promouvoir les meilleurs talents sportifs du continent ».

Lors de la dernière édition en 2019 au Maroc, le Burkina Faso s’est classé 14e avec huit médailles. Le Burkina Faso s’était porté candidat à l’organisation à ses jeux finalement attribuée à la ville d’Accra au Ghana.

