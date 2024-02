Cameroun : Rigobert Song apprend le non renouvellement de son contrat

La nouvelle a été confirmée. Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football et icône du FC Barcelone, a déclaré que Rigobert Song ne serait plus le sélectionneur de l’équipe nationale du Cameroun.

L’annonce a été faite le 28 février, suite aux spéculations qui ont suivi la défaite du Cameroun face au Nigéria en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. La compétition a entraîné des changements significatifs, avec le départ de neuf entraîneurs depuis sa conclusion dont le Français Hubert Velud avec les Étalons du Burkina Faso.

Dans un communiqué émanant du ministère en charge des sports, il a été mis fin au contrat de Rigobert Song. « J’ai l’honneur de vous notifier, par la présente, l’arrivée à terme dudit contrat le 29 février 2024 (…) Aussi bien, il n’est pas possible à l’Etat pourvoyeur de vos rémunérations (salaires et autres avantages), de vous reconduire dans les fonctions de manager sélectionneur des Lions indomptables séniors messieurs ».

Qui pour le remplacer ?

Une rencontre a eu lieu ce mercredi entre Samuel Eto’o, Rigobert Song et le ministère en charge des sports. C’est à l’issue de cette rencontre que la non reconduction du contrat de Rigobert Song a été annoncée.

Vainqueur de la CAN 2000 et 2002 en tant que joueur, Rigobert Song nommé le 28 février 2022 en remplacement de Antonio Conceição n’a pu conduire les Lions indomptables au-delà des huitièmes de finale de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Les lions indomptables sont donc à la recherche d’un nouveau sélectionneur. Le Cameroun fera-t-il l’option du sélectionneur local ou étranger ? C’est la question qui se pose désormais notamment au Cameroun.

