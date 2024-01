CAN 2023 : Le Sénégal dompte les Lions du Cameroun (3-1)

La confrontation entre les Lions indomptables du Cameroun et ceux de la Teranga a tenu son pari, ce vendredi 19 janvier 2024. Les hommes de Aliou Cissé ont piégé ceux de Rigobert Song sur le score de 3 buts à 1, au compte de la deuxième journée du groupe C. Vainqueurs de la Gambie lors de la première journée, les lions de la Teranga ont validé leur qualification pour les huitièmes de finale comme l’a fait le Cap-Vert plus tôt.

Les équipes qualifiées à l’issue des deuxièmes journées continue de tomber. Le Sénégal, en battant les lions indomptables se qualifie pour les 8ème de finale dans la poule C.

I.Sarr, trouvé par P.M. Sarr, d’une frappe du droit a trouvé le chemin des filets à la 16ème. A la 71ème c’est H. Diallo qui crucifie les lions indomptables sur une action collective bien terminée.

Les hommes de Rigobert Song vont se réveiller à la 83ème grâce à un but de J. Castelleto. C’est un réveil qui ne suffira pas pour déstabiliser les lions de la Teranga. Ils vont d’ailleurs se faire respecter dans le temps additionnel. Score final 3-1.

Le Sénégal rejoint ainsi le Cap-Vert aux huitièmes de finale avant même les troisièmes journées.

