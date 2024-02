Lutte contre le terrorisme : La République Arabe d’Egypte renouvelle son engagement à accompagner le gouvernement burkinabè

publicite

Le Ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, Emile ZERBO, a accordé une audience, le mardi 27 février 2024, à Ouagadougou, au nouvel Ambassadeur de la République Arabe d’Egypte au Burkina Faso, S.E.M. Sherif Abdelkader NADA.

A l’issue de l’audience, le nouvel Ambassadeur de la République Arabe d’Egypte au Burkina Faso, S.E.M. Sherif Abdelkader NADA a confié que les échanges avec le Ministre Emile ZERBO ont principalement porté sur les différentes relations qu’entretient son pays avec le Burkina Faso.

Parlant de la consolidation de la coopération entre les deux pays, des propositions ont été faites dans ce sens selon lui, par le Ministre Emile ZERBO. Et ces propositions ont fait objet d’échanges entre les deux personnalités, afin de trouver des voies et moyens idoines pour renforcer la collaboration entre le Burkina Faso et la République Arabe d’Egypte.

Le diplomate égyptien a souligné qu’il a été aussi question du renforcement de la Sécurité au Burkina Faso. « L’Egypte est aux côtés du Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et accompagne également les efforts des autorités burkinabè pour ramener la paix dans le pays », a indiqué S. E. M. Sherif Abdelkader NADA.

Source : DRCP/MATDS

