Attaques terroristes : L’Union européenne exprime sa solidarité au Burkina Faso et assure de la poursuite de son aide

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’Union européenne a exprimé, ce mercredi 28 février 2024, sa solidarité au Burkina Faso, touché dimanche par des attaques terroristes et a promis de poursuivre son aide pour venir à bout de l’extrémisme violent.

La suite après cette publicité

« L’Union européenne (UE) exprime sa solidarité envers le Burkina Faso suite aux récentes attaques terroristes au Nord et à l’Est du pays, qui ont fait le dimanche 25 février 2024 de nombreuses victimes, notamment lors d’assauts dans une mosquée et dans une église.

L’UE condamne avec fermeté ces attaques menées « par des groupes armés radicaux » et présente ses sincères condoléances aux familles des victimes.

L’UE réaffirme sa volonté de rester aux côtés du peuple burkinabè pour affronter les multiples défis auxquels il est confronté, en agissant notamment sur les causes profondes de l’extrémisme violent, et en fournissant une aide humanitaire au plus proche des populations affectées », a déclaré mardi sa porte-parole Nabila Massrali, dans un communiqué.

Le week-end écoulé, des hordes de terroristes ont lancé des attaques simultanées contre des localités burkinabè. A Tankoualou (Est) et à Essakane-Village (Nord), une quinzaine de musulmans et une quinzaine de catholiques ont été tués dimanche pendant leurs cultes par ces assassins.

La réactivité des Forces combattantes a permis de repousser les terroristes et de leur infliger d’importantes pertes, selon les informations de l’AIB et les images diffusées en édition spéciale, dimanche nuit sur la télévision nationale du Burkina (RTB).

Source : Agence d’information du Burkina (AIB)

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite