Littérature : « J’ai croqué l’actualité sur Radio Burkina », une nouvelle œuvre du journaliste Charles Louaga Kiendrébéogo

« J’ai croqué l’actualité sur radio Burkina », est une nouvelle œuvre du journaliste, artiste et écrivain Charles Louaga Kiendrébéogo. Éditée dans les éditions Mercury, cette œuvre de 133 pages constitue le tome 1 du recueil des chroniques sociétés de Radio Burkina.

Cette œuvre est une synthèse des chroniques sociétés de la radio nationale qui relate les faits de société que vivent les populations. Avec au total 61 chroniques, l’auteur jette un regard sur les faits de société afin de faire des interpellations.

Pour l’auteur, Charles Louaga Kiendrébéogo, cette œuvre est la synthèse des chroniques sociétés à la radio nationale de 2015 à 2017 et vise à pérenniser les chroniques audio à l’écriture. Il indique que l’ouvre servirait aux générations futures des différentes couches de la société.

« Les paroles s’envolent mais les écrits restent. On avait entrepris de faire ces chroniques radio, et à certains moments on a vu que ça porté du fruit. Il y a de l’intérêt pour ce que nous faisons. Mais si nous arrivons à mettre ça à l’écrit, c’est un héritage pour les nouvelles générations.

Des gens pourraient s’en inspirer pour des travaux. Ce sont des faits d’actualité caricaturés, amplifiés pour attirer l’attention des gens de ce que nous faisons souvent qu’on considère banal », a-t-il expliqué.

Le directeur général de la RTB Atéridar Galip Somé, présent à cette cérémonie de dédicace n’a pas manqué de féliciter l’auteur pour la qualité des chroniques et indique que cet ouvrage permettra au public de découvrir des conseils véhiculés à travers ces chroniques.

En rappel, Charles Louaga Kiendrébéogo est un journaliste à la radio nationale du Burkina et est auteur de plusieurs œuvres. L’œuvre « J’ai croqué l’actualité sur radio Burkina » est disponible à la librairie Mercury à Ouagadougou et à la radio nationale au prix unitaire de 5000 FCFA.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Pour Burkina 24

