Burkina Faso : 1.306 jeunes bénéficiaires de l’opération Permis de conduire 2024

Le Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Dr Boubakar Savadogo, a lancé la 14e édition de la formation des jeunes à l’opération permis de conduire ce vendredi 28 juin 2024 à Ouagadougou. La cérémonie a été placée sous le parrainage du ministre en charge des transports. Cette année, ce sont 1306 jeunes qui bénéficieront de la formation.

Chaque année depuis 2008, le gouvernement burkinabè à travers le ministère en charge de l’emploi et de la jeunesse, met en œuvre une opération de formation en vue de l’obtention du permis de conduire à l’endroit de milliers de jeunes.

« L’opération concerne les jeunes de 18 à 35 ans, ruraux et urbains, non scolarisés et scolarisés, les jeunes de l’économie informelle, les jeunes conducteurs de tricycles, les jeunes sans emplois, les jeunes dans les garages mécanique automobile, les apprentis chauffeurs.

L’opération couvre les 45 provinces et chaque province à son quota. Pour l’édition 2024, le nombre de place prévue est de 1306. Les catégories de permis sont le C, le D, et le B1. Plus de 13 candidatures ont étés reçus», a dévoilé Larba Pilca, directeur général de la jeunesse.

Il a notifié que les candidats doivent payer la somme de 35 200 F CFA dont les 19 000 F CFA sont reversés au trésor public comme contribution du jeune et les 16 200 F CFA comme frais de dossier. La formation est assurée uniquement par les auto-écoles membres de l’association des auto-écoles du Burkina Faso.

Le ministre en charge de l’emploi et de la jeunesse, Dr Boubakar Savadogo a déclaré que cette formation au profit des jeunes, vise à induire un changement positif de comportement chez les jeunes en matière de respect des règles de circulation routière.

« L’éducation des jeunes au code de la route et à la sécurité routière participe à la promotion de valeurs sociales prônées par les autorités de la Transition à travers la Charte des valeurs sociales. En effet, l’OPC contribue à la réduction de l’incivisme chez les jeunes et à l’amélioration de la sécurité routière au Burkina Faso », a dit le ministre.

Le ministre des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, Roland Somda était le parrain des jeunes de cette 14e édition. Dans son allocution le ministre, a fait savoir que la route est devenue l’une des plus grandes tueuses car selon l’organisation mondiale de la santé, les accidents de la route entraînent environ 1,3 million de décès par an dans le monde. Ces accidents constituent, la première cause de décès chez les 15 à 29 ans.

En rappel, le recrutement de ces 1306 jeunes s’est fait en trois étapes à savoir le dépôt des dossiers, la pré-sélection des candidats et le tirage au sort. 18 206 jeunes ont bénéficié de la formation depuis sa première édition jusqu’en 2023.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

